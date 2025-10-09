2025-10-09
Piazze devastate, «vaffa» al ministro. Ecco la «resistenza» targata pro Pal
Scontri a Bologna durante il corteo non autorizzato dei pro Pal (Ansa)
A Siena gli insulti alla Bernini diventano un caso: tocca al rettore decidere se denunciare o meno gli studenti. Ieri ancora cortei e tensioni nelle città: a Roma gli slogan «Israele terrorista» e «Giorgia Meloni vattene».
Ilaria Salis e László Dudog (in foto piccola) Ansa
- Parla il militante di destra aggredito a Budapest insieme alla sua fidanzata dalla «banda del martello»: «Ci hanno assaltato in otto, colpendoci alle spalle. A distanza di anni mi fanno ancora male tutte le ossa».
- Le defezioni maggiori nelle rappresentanze degli altri Paesi. Forza Italia si difende. Tra le file della Lega manca il voto di Patriciello, ex azzurro, che quel giorno era malato.
