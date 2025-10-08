2025-10-08
<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="True" data-href="https://www.laverita.info/oggi-in-edicola-2674163854.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="particle-1" data-post-id="2674163854" data-published-at="1759877928" data-use-pagination="False">
Giorgia Meloni (Ansa)
Giorgia Meloni: mezzo governo rischia di finire alla Corte internazionale, primo caso al mondo. Sergio Mattarella ricorda il pogrom. Michele Emiliano pensa alla Flotilla e cita Israele per sequestro.
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa dell'8 ottobre con Carlo Cambi
Giuseppe Conte ed Elly Schlein (Ansa)
Le scoppole rimediate con Ricci e Tridico hanno terremotato l’armata BrancaSchlein: in Campania, il segretario dem e Conte puntano su Fico ma, soprattutto, sul «reietto» De Luca ma solo perché porta voti. Così come Giani in Toscana e Decaro in Puglia.