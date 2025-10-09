L’elezione come taxi per sfuggire al processo

2025-10-09
La maestrina dalla penna rossa Ilaria Salis non è una perseguitata politica e la scelta dell’Eurocamera è uno sfregio alle toghe ungheresi. Mario Giordano ieri ha brillantemente commentato il voto del Parlamento europeo che ha salvato Ilaria Salis. Partiti anti casta che difendono i privilegi della casta, negando l’autorizzazione a procedere nei confronti di una parlamentare che è stata eletta per sfuggire a un processo: è quanto di più contraddittorio si potesse immaginare. Se c’era un modo per rappresentare l’ipocrisia di una classe politica europea i compagni della Salis lo hanno trovato.Tuttavia, vorrei segnalare altri due aspetti che riguardano l’ex occupatrice di case (e, secondo la procura di Budapest, anche martellatrice di crani) ora divenuta deputata a Bruxelles. Prima di tutto l’esempio. Se chi viola la legge, opponendosi alle forze dell’ordine mandate a sgomberare edifici abusivamente presidiati, viene premiato con uno stipendio da 12.000 euro e lo status di rifugiato politico c’è qualche cosa nel sistema che non va. Ogni idea è lecita, anche quella di una maestrina dalla penna rossa, a patto però che sia rispettata la legge. Cosa che chiunque prenda possesso senza averne titolo di un appartamento evidentemente non fa. Come non è in regola con il codice penale chi prenda parte a manifestazioni non autorizzate e, per di più, sia accusato di aver spaccato la testa a un oppositore. Quindi in discussione non ci sono le opinioni della signora Ilaria Salis, che può continuare a considerarsi un’antagonista del sistema e anche insistere a chiedere di abolire le carceri. No, nel caso dell’onorevole di Avs si discute di reati, uno di questi anche piuttosto grave: ovvero aver procurato lesioni a un giovane che non aveva le sue stesse idee.Vi sembra giusto che di fronte a tutto ciò il Parlamento europeo neghi l’autorizzazione a procedere come se la Salis fosse una perseguitata politica? Di politico qui c’è solo il salvataggio che Avs, il partito di Bonelli e Fratoianni, ha messo in atto per sottrarre la militante dei centri sociali a un normale giudizio. In molti Paesi europei gli imputati vengono tradotti in manette di fronte al giudice, ma solo per Salis è montata l’indignazione, quasi che la detenuta fosse stata torturata: sarebbe stato sufficiente farsi un giro in tribunale anche a casa nostra per scoprire che le manette sono la regola. Solo che non si vedono, perché ai giornali è fatto divieto di mostrarle, mentre nel caso della futura onorevole (forse proprio per farla diventare tale) gli schiavettoni sono stati esibiti. Le immagini hanno consentito alla coppia già nota per il caso Soumahoro di sfruttare l’ondata di indignazione dei compagni e di far eleggere Salis al parlamento europeo, lanciando un messaggio a chi oggi contesta anche con la violenza la legge e le forze dell’ordine: male che ti vada, se ti beccano finisci a fare l’onorevole a Bruxelles. Di cattivi maestri e maestre, come scrivevo ieri, ne abbiamo già troppi: non serve averne altri.C’è tuttavia anche un secondo aspetto che mi preme sottolineare. Come detto, l’onorevole Salis è stata eletta con il preciso intento di sottrarla al giudizio della magistratura ungherese, cioè di uno Stato che fa parte dell’Unione europea. Votando contro la richiesta di autorizzazione a procedere, il parlamento della Ue non ha difeso l’indipendenza di un suo deputato per l’attività svolta durante il mandato di parlamentare. Ha messo in dubbio l’indipendenza della magistratura di un Paese della Ue. Di più: ha di fatto sconfessato i giudici di uno stato membro. A questo punto si pone una domanda: se a Bruxelles qualcuno è fermamente convinto che l’Ungheria non abbia una magistratura autonoma, perché non interviene per ripristinare la democrazia e magari espellere la stessa Ungheria? Forse perché, se si cominciasse a misurare il tasso di democrazia dentro l’Unione, la prima a non superare l’esame sarebbe proprio la Ue? È la risposta più plausibile. Ma così si è legittimato il concetto che un semplice cittadino, arrestato e incriminato prima di essere eletto, possa sottrarsi al giudizio ricorrendo alla «scappatoia» della candidatura. L’elezione trasformata in un taxi per sfuggire da un processo.
Ilaria Salis e László Dudog
- Parla il militante di destra aggredito a Budapest insieme alla sua fidanzata dalla «banda del martello»: «Ci hanno assaltato in otto, colpendoci alle spalle. A distanza di anni mi fanno ancora male tutte le ossa».
- Le defezioni maggiori nelle rappresentanze degli altri Paesi. Forza Italia si difende. Tra le file della Lega manca il voto di Patriciello, ex azzurro, che quel giorno era malato.
In Campania c’è il terzo sì per uccidere una donna. Riparte la guerra sulla legge
Trump annuncia la tregua a Gaza: «Ostaggi presto liberi». Israele si ritira
Donald Trump (Ansa). Nel riquadro il suo post pubblicato su Truth con cui ha annunciato il raggiungimento dell'intesa tra Israele e Hamas
Nella notte raggiunto l'accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco e la liberazione dei prigionieri. Il presidente americano: «Giornata storica». Le truppe israeliane lasceranno la Striscia, tranne Rafah. Guterres: «Tutti rispettino l’intesa».
È stato Donald Trump, poco prima dell’una italiana, ad annunciare il raggiungimento di un accordo tra Israele e Hamas per una tregua nella Striscia di Gaza e la liberazione degli ostaggi ancora in mano al gruppo islamista. «Sono molto orgoglioso di comunicare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace», ha scritto il presidente americano su Truth, definendo quella di oggi «una giornata storica».
Secondo le prime ricostruzioni dei media israeliani, la firma ufficiale dell’intesa è prevista alle 11 italiane. L’accordo prevede il ritiro dell’Idf, l’esercito israeliano, da gran parte della Striscia di Gaza, con l’eccezione di Rafah, e il rilascio degli ostaggi sopravvissuti entro la fine del fine settimana, probabilmente tra sabato e domenica. Il piano, frutto di settimane di mediazione tra Stati Uniti, Qatar, Egitto e Turchia, stabilisce anche la liberazione di circa duemila detenuti palestinesi in cambio del rilascio dei prigionieri israeliani. Lo scambio dovrà avvenire entro 72 ore dall’attuazione dell’accordo.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato la notizia in un comunicato del suo ufficio, parlando di «una conversazione molto emozionante e calorosa» avuta con Trump subito dopo l’annuncio. «I due leader si sono congratulati per lo storico risultato ottenuto con la firma dell’accordo per la liberazione di tutti gli ostaggi», si legge nella nota. Netanyahu ha ringraziato Trump «per la sua leadership e per gli sforzi a livello globale», ricevendo a sua volta le lodi del presidente americano per «la sua guida determinata». Trump, parlando poi con Axios, ha rivelato di aver ricevuto un invito ufficiale a recarsi in Israele. «Probabilmente nei prossimi giorni visiterò il Paese e potrei rivolgermi alla Knesset. Vogliono che tenga un discorso, e se lo desiderano, lo farò sicuramente», ha detto. E ha aggiunto: «Per raggiungere questo accordo si sono uniti gli sforzi di tutto il mondo, compresi Paesi ostili. È un grande risultato. La mia chiamata con Netanyahu è stata fantastica, lui è molto contento, e dovrebbe esserlo». In un altro messaggio pubblicato sui social, il presidente americano ha voluto ringraziare i mediatori regionali: «Tutte le parti saranno trattate equamente. Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America. Benedetti gli operatori di pace!».
Da Gaza, Hamas ha confermato la propria adesione, sottolineando che l’accordo «prevede la fine della guerra, il ritiro dell’occupazione, l’ingresso di aiuti e uno scambio di prigionieri». Il movimento islamista ha ringraziato «i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia» e «gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che mira a porre fine definitivamente alla guerra». Hamas ha poi chiesto ai mediatori internazionali di «costringere Israele ad attuare pienamente i requisiti dell’accordo e a non permettergli di eludere o ritardare quanto concordato». Secondo la Bbc, resta invece fuori dall’intesa la richiesta di Hamas di includere nel piano lo storico leader palestinese Marwan Barghouti, la cui scarcerazione è stata respinta da Israele.
La notizia dell’accordo ha provocato scene di entusiasmo nella Striscia: i media israeliani riferiscono che migliaia di palestinesi sono scesi in strada a Gaza, tra clacson, canti e fuochi d’artificio, dopo l’annuncio del presidente americano. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha accolto con favore la svolta: «Accolgo con favore l’annuncio di un accordo per garantire un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza, sulla base della proposta avanzata dal presidente degli Stati Uniti. Elogio gli sforzi diplomatici di Stati Uniti, Qatar, Egitto e Turchia nel mediare questa svolta disperatamente necessaria». Guterres ha poi invitato «tutti gli interessati a rispettare pienamente i termini dell’accordo», sottolineando che «tutti gli ostaggi devono essere rilasciati in modo dignitoso» e che «deve essere garantito un cessate il fuoco permanente».
Intanto, sui social, i familiari degli ostaggi hanno diffuso un video di ringraziamento rivolto a Trump: «Il presidente ce l’ha fatta, i nostri cari stanno tornando a casa», affermano alcuni di loro. «Non smetteremo di combattere finché non tornerà l’ultimo dei 48 ostaggi». Se i tempi saranno rispettati, la giornata di oggi potrebbe segnare la fine di una guerra durata quasi un anno, costata decine di migliaia di vittime e un drammatico esodo di civili. Un accordo che, nelle parole dello stesso Trump, «è solo il primo passo verso una pace forte e duratura».
«Suprematista e omofoba». La Swift travolta dal woke e dalle follie dei democratici
Taylor Swift (Ansa)
La cantante, che aveva sostenuto la campagna contro Trump, esce con un nuovo album. Critiche dagli utenti che vedono messaggi razzisti anche dove non ci sono.