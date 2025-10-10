Flaminia Camilletti
2025-10-10

La sinistra urlatrice loda la tregua ma non chi l’ha resa possibile: Trump

Nicola Fratoianni, Elly Schlein e Angelo Bonelli (Ansa)
Chi da mesi incolpa il governo di complicità verso un «genocidio» (Conte l’ha ribadito ancora ieri) non può che plaudire all’intesa. Ma tutti fanno lo slalom per non citare il tycoon. E Bonelli: «Barghouti come Mandela».
tregua gaza

Edicola Verità | la rassegna stampa del 10 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 10 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Crosetto: «L’Italia farà la sua parte»

Guido Crosetto (Ansa)
Il ministro candida le nostre Forze armate a un ruolo attivo in Terra Santa: «Ci saremo sempre quando si tratta di sostenere processi di pace». Meloni ringrazia Trump.
tregua gaza

SPIAZZATI

Francesca Albanese (Ansa)
Storica tregua a Gaza grazie a Trump. Cortei, flottiglie, sassi sulla polizia non hanno fermato i massacri. Invece c’è riuscito l’odiato yankee. I palestinesi esultano. Chi ha cinicamente speculato sulla loro tragedia semina dubbi. Per continuare il circo Barnum.
tregua gaza

Usa e Turchia vincono, Iran e Cina perdono

Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan (Ansa)
La svolta è un successo personale di Trump, che salvaguarda gli Accordi di Abramo e mette pressione su Teheran. Ma anche di Erdogan e del Qatar che hanno mediato con i miliziani di Hamas. Positiva l’Arabia Saudita, Unione europea non pervenuta.
tregua gaza
