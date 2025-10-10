Il cerchio si stringe attorno a Ricci. Indagato pure il suo capo di gabinetto

2025-10-10
Accusa di concorso in corruzione per Massimiliano Amadori, braccio destro del dem rimasto eurodeputato (con immunità) dopo il ko elettorale.Dietro le cene elettorali, gli eventi di promozione e le sponsorizzazioni finite sotto la lente della Procura è comparso un altro nome. L’inchiesta di Pesaro sull’ex sindaco Matteo Ricci, eurodeputato (con immunità) che ha fallito la corsa a governatore, si allarga. Dal 9 settembre 2019 al 17 giugno 2024 Massimiliano Amadori ha gestito il gabinetto di Ricci, subentrando a Franco Arceci (anche lui indagato) dopo il pensionamento, e ora è nello staff del successore, Andrea Biancani. Per lui è scattata un’accusa di corruzione (la stessa di Ricci), perché la Procura di Pesaro ritiene che, «nella qualità di incaricato di pubblico servizio e nei fatti anche di pubblico ufficiale», abbia «interferito illegittimamente nella genesi dei provvedimenti emessi dai funzionari competenti», anche nella gestione di forniture e servizi pagati, in parte, da enti pubblici e fondazioni.I fatti, ricostruiscono gli inquirenti, riguardano la gestione degli «affidamenti» di servizi e forniture del Comune e della Fondazione Pescheria centro arti visive (la cassaforte del Comune per gli eventi della Capitale della cultura, ndr) alle associazioni Opera maestra e Stella polare di Stefano Esposto. Il documento notificato ieri, che dispone un accertamento tecnico finalizzato a ricostruire i rapporti intercorsi fra gli indagati, spiega che Amadori avrebbe agito «in concorso con Ricci, con Massimiliano Santini (il comunicatore factotum del sindaco Ricci, ndr), e con Esposto», nella «piena consapevolezza che le due associazioni culturali, Opera maestra e Stella polare, erano state ideate e fondate come “mero” veicolo per l’assegnazione di affidamenti diretti e contributi pubblici».Amadori, in particolare, «interferendo e sostituendosi di fatto, nella consapevolezza del sindaco, ai responsabili di servizio e delle unità operative del Comune, del direttore generale della Fondazione Pescheria (Silvano Straccini, ndr) e del direttore generale di Aspes spa (Antonio Marcello Maggittu, ndr), enti partecipati dal Comune di Pesaro, nella gestione dell’iter amministrativo propedeutico e conseguente all’emissione delle determinazioni di spesa». Ricci, Santini e Amadori, quindi, secondo l’accusa, si sarebbero «accordati per il compimento diretto di atti contrari ai doveri del loro uffici». La finalità, secondo l’accusa, sarebbe stata politica. Con Amadori, «pienamente consapevole delle scelte che venivano adottate, attraverso la realizzazione, con modalità illegittime, di opere (come l’installazione del cascone di Valentino Rossi e del murales per la senatrice Liliana Segre, ndr) ed eventi pubblici del Comune di Pesaro di grande richiamo, in grado di conferire una immagine di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e politica del sindaco, così arrecando al medesimo un rilevante beneficio in termini di accresciuta popolarità e consenso». E con Ricci, secondo l’accusa, che avrebbe «consentito a Santini ed Esposto di ricevere denaro ed altre utilità patrimoniali».La svolta, rivendica l’avvocato Gioacchino Genchi, difensore di Santini, sarebbe riconducibile all’interrogatorio estivo del suo assistito. L’obiettivo sarebbe quello di tirare fuori dall’iPhone il secondo profilo Whatsapp usato da Santini. «Valutati gli esiti del consulente del pm Gianfranco Del Prete (che era entrato in rotta di collisione con Genchi, ndr) e le osservazioni della difesa, il pm», fa sapere l’avvocato di Santini, avrebbe riconosciuto «la rilevanza di nuovi e ulteriori accertamenti forensi» per recuperare le chat del profilo business dismesso, strumento di lavoro «negli anni indicati nelle imputazioni» e «diverso» da quello trovato al momento della perquisizione. Di questo accertamento si occuperà un secondo consulente, l’ingegnere Marco Tinti. E, infatti, è stata disposta «l’analisi dei dispositivi informatici sequestrati al fine di estrarre le comunicazioni intercorse nell’arco temporale gennaio-settembre 2024». Amadori, Santini e Arceci, secondo i pm, sarebbero i «soggetti attuatori della volontà del sindaco nei confronti dei funzionari e in relazione all’iter procedurale delle singole determinazioni di spesa».Ma c’è una storia che incrocia direttamente il capo di gabinetto. La cena «popolare» del 12 aprile 2024 serviva a finanziare la candidatura in Europa di Ricci ed era collegata alla tournée di presentazione del libro Pane e politica. Si è svolta in un capannone della ex Fiera di Campanara, che sarebbe stato messo a disposizione dall’imprenditore Mauro Tomasucci (non indagato), suocero dell’ex assessore al Bilancio, Antonello Delle Noci, oggi presidente della municipalizzata Pesaro parcheggi. Secondo i fornitori, ha scoperto La Verità, l’interlocuzione operativa passava proprio da Amadori, al quale arrivò il preventivo. Marco Balducci, titolare di Giustogusto (il catering), alla domanda se fosse stato tutto regolare, ha risposto: «Vogliamo aprire un dibattito? Non so da chi sia stata pagata la cena. Noi l’abbiamo fatturata all’associazione Pesaro Un gran bel po’ (l’ex presidente dell’associazione, Timoteo Tiberi, è un altro componente dello staff del successore di Ricci, ndr)». L’azienda ricostruisce così il finale di partita sulla fattura: «I soldi rimanenti ce li doveva dare lui e non ce li ha mai dati». Alla domanda su come sarebbe avvenuto il saldo, ha risposto: «Facendoci fare altri catering per la fondazione». E c’era anche il capitolo «black»: «Con loro se volevo facevo tutto black. Ma siccome io sono una persona che vuole pagare le tasse non ho accettato. Devo avere a che fare con le banche e vado a prendere il nero? In più chiedevano gli sconti». Il presunto «pagamento in nero», però, non sarebbe stato proposto da Amadori ma da «un giornalista che faceva la rassegna stampa per Ricci». Ora Ricci definisce il suo ex capo di gabinetto «un lavoratore eccezionale, serio e onesto». E aggiunge: «Sono certo che dimostrerà la sua totale estraneità ai fatti contestati».
Ursula von der Leyen (Ansa)
La Corte denuncia errori nei bilanci, specie su Pnrr, soldi a Kiev e Green deal. Che potrebbe far schizzare i costi dell’acqua calda.
Il generale Salvatore Luongo e l'ad del Gruppo FS Stefano Antonio Donnarumma (Arma dei Carabinieri)
L’Arma dei Carabinieri e il Gruppo Ferrovie dello Stato rafforzano la collaborazione nel settore dei trasporti pubblici e nelle grandi opere infrastrutturali. Firmato il nuovo protocollo d'intesa.
L’accordo prevede, in aderenza alle rispettive competenze ed attribuzioni, una collaborazione volta a prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali e i reati contro la pubblica amministrazione, le violazioni ambientali, a vigilare sul rispetto della normativa in materia di collocamento della manodopera, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed a prevenire rischi, eventi o azioni che possano compromettere l’incolumità delle persone e l’integrità delle infrastrutture.
L’intesa rinnova e rafforza una collaborazione già avviata, con l’obiettivo di diffondere e promuovere la cultura della legalità, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della società e di sviluppare ulteriori sinergie per assicurare la protezione delle risorse e dei servizi pubblici affidati alla gestione del Gruppo FS Italiane, nonché la sicurezza dei trasporti e la gestione delle emergenze.
Nell’ambito del protocollo, il Gruppo FS Italiane potrà promuovere e organizzare, con la collaborazione di rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, incontri, seminari e corsi di formazione a favore dei propri dipendenti.
Il Generale Salvatore Luongo, a margine dell’incontro, ha sottolineato che: «Quella di oggi rappresenta la firma di un protocollo di grande valore, perfettamente in linea con le strategie comuni dell’Arma dei Carabinieri e delle Ferrovie dello Stato Italiane», ricordando poi che tra le due istituzioni «Esiste una lunga tradizione di lavoro congiunto e che entrambe sono presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale, e in parte anche all’estero».
Concludendo, Luongo ha evidenziato che «Innovare questa intesa, fondata sulla condivisione di valori e ideali, significa compiere un ulteriore passo avanti per continuare a operare sempre meglio e con maggior efficienza, ognuno nei rispettivi compiti, grazie a un’integrazione sempre più stretta».
L'Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane, Stefano Antonio Donnarumma, ha dichiarato che «La firma di questo protocollo rappresenta un passo importante per rafforzare il presidio della legalità e la tutela della sicurezza nei nostri cantieri, nelle stazioni e lungo le infrastrutture che gestiamo. Lavorare accanto all’Arma dei Carabinieri significa poter contare su un presidio autorevole ed efficace, a garanzia di trasparenza, correttezza e rispetto delle regole. È un impegno che portiamo avanti con responsabilità, nella consapevolezza che solo attraverso la legalità si costruiscono infrastrutture solide, sicure e capaci di generare valore per l’intero Paese».
Nell’ambito della piena attuazione al protocollo, l’Arma dei Carabinieri opererà anche mediante il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica, i Reparti territoriali e il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari.
2025-10-10