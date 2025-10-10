Patrizia Floder Reitter
Doppia mamma: la Cedu stronca la Consulta

iStock
Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, l’Italia non violò le prerogative di un minore annullando, nel 2018, l’iscrizione della madre «intenzionale». Le nostre toghe, invece, interpretando a modo loro la Costituzione, ne impongono il riconoscimento.
No croce, sì velo: il «voto» utile dei compagni

Ansa
Progressisti in difesa della «libertà religiosa» dei musulmani. Silenzio, invece, quando censurano i cattolici.
«Roast in peace», il gioco feroce dell’ironia su Prime Video

«Roast in peace» (Amazon Prime Video)
Dal 9 ottobre Michela Giraud porta in scena un esperimento di satira collettiva: un gioco di parole, sarcasmo e leggerezza che rinnova la tradizione del roast con uno stile tutto italiano.
Prevost conciliatore ridà voce a Bergoglio. Prima Esortazione con la «doppia firma»

Ansa
Il testo scritto in gran parte da papa Francesco prima di morire Al centro la Chiesa per i poveri. Poche le mediazioni di Leone.
Parigi ci rimanda i migranti usando i droni militari alla frontiera con l’Italia

Emmanuel Macron (Ansa)
Ripresi i respingimenti di massa al confine con la Val di Susa. Quando vuole Emmanuel Macron sa chiudere le porte, peccato che lo faccia soprattutto a nostro discapito.
