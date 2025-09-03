Flaminia Camilletti
2025-09-03

Schillaci recluta un altro rettore. Con Chigi resta il gelo

Orazio Schillaci (Getty images)
Gianfranco Nicoletti siederà nel comitato tecnico del ministero. Nessuna smentita sull’intenzione di cambiare i dirigenti di Fdi al dicastero.
orazio schillaci

Bellocchio mette a nudo il partito dei giudici

Marco Bellocchio (Ansa)
«Portobello», la serie del regista dedicata alla storia del presentatore ingiustamente incarcerato, fa un piccolo miracolo: fa uscire sinistra e stampa mainstream dal culto della magistratura in cui vivono dai tempi della lotta a Berlusconi. Durerà?
marco bellocchio

L’agonia dopo il vaccino Astrazeneca: «Il mio sistema immunitario è in tilt»

Cristina Cavalieri (Imagoeconomica)
In seguito alla puntura, Cristina ha iniziato a soffrire di tiroidite, neuropatia, pericardite. Tuttavia, non ha avuto indennizzi e i suoi sintomi sono ignorati: l’effetto di aver sempre negato l’esistenza di reazioni avverse.
cristina cavalieri

Giallo sulle elezioni locali tedesche: morti in pochi giorni sei candidati Afd

Getty images
Per la polizia i decessi non sarebbero sospetti, ma i sostenitori del partito chiedono chiarezza: il 14 si voterà nel Land Renania Settentrionale-Vestfalia. Alice Weidel rilancia un tweeet: «Statisticamente quasi impossibile».
alice weidel afd

Aereo von der Leyen, Vannacci: «Bufala della sinistra per demonizzare il Cremlino»

(Totaleu)

Lo ha dichiarato l'europarlamentare della Lega Roberto Vannacci durante un'intervista al Parlamento europeo di Bruxelles.

aereo von der leyen vannacci
