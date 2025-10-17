Matteo Carnieletto
2025-10-17

Una risata fa impazzire gli Lgbt

Una risata fa impazzire gli Lgbt
Keira Knightley (Ansa)
Gli attivisti si scagliano contro l’attrice Keira Knightley, «colpevole» di aver sorriso durante un’intervista in cui le si chiedeva conto delle posizioni di J.K. Rowling sui trans.
Subscribe
keira knightley

«The Iris Affair», tra thriller e tecnologia: quando la fuga diventa una questione di sopravvivenza

True
«The Iris Affair», tra thriller e tecnologia: quando la fuga diventa una questione di sopravvivenza
«The Iris Affair» (Sky Atlantic)
La nuova serie The Iris Affair, in onda su Sky Atlantic, intreccia azione e riflessione sul potere dell’Intelligenza Artificiale. Niamh Algar interpreta Iris Nixon, una programmatrice in fuga dopo aver scoperto i pericoli nascosti del suo stesso lavoro.
Subscribe
the iris affair

Il «Vernacoliere» è al canto del cigno. Così il telefonino ha ucciso la satira

Il «Vernacoliere» è al canto del cigno. Così il telefonino ha ucciso la satira
Ansa
Mario Cardinali, lo storico direttore-editore del mensile livornese di sberleffi, annuncia dopo 65 anni: «A novembre l’ultimo numero, pesa la crisi della carta. Aspettiamo tempi migliori». Che speriamo arrivino.
Subscribe
chiude vernacoliere

Eni-Nigeria, confermate in Appello le condanne a De Pasquale e Spadaro

Eni-Nigeria, confermate in Appello le condanne a De Pasquale e Spadaro
Ansa
Non hanno depositato atti favorevoli alle difese: ribadite le pene per 8 mesi di carcere.
Subscribe
de pasquale eni

Dimmi La Verità | Marco Cerreto (Fdi): «Il pasticcio europeo del taglio dei fondi del settore agricolo»

Dimmi La Verità | Marco Cerreto (Fdi): «Il pasticcio europeo del taglio dei fondi del settore agricolo»

Ecco #DimmiLaVerità del 17 ottobre 2025. Ospite il capogruppo di Fdi in Commissione agricoltura, Marco Cerreto. L'argomento del giorno è: "Il pasticcio europeo del taglio dei fondi del settore agricolo".

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy