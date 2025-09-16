Maria Vittoria Galassi
and
Sarina Biraghi
2025-09-16

Il Cremlino: «La Nato è già in guerra». Caccia Uk a difesa dei confini polacchi

Il Cremlino: «La Nato è già in guerra». Caccia Uk a difesa dei confini polacchi
Un F-35 dell'aeronautica militare (Ansa)
  • I jet britannici si uniscono all’operazione «Sentinella dell’Est» per il pattugliamento dell’Europa orientale. Starlink fuori uso ieri per diverse ore sulla linea del fronte. Ufficiali Usa presenti alle esercitazioni Mosca-Minsk.
  • Il ministro della Difesa italiano: «Dobbiamo poterci difendere». Il greco Kyriakos Mitsotakis sostiene il riarmo Ue, ma escludendo la Turchia. Rheinmetall si allarga alla marina militare acquisendo Nvl.

Lo speciale contiene due articoli

Subscribe
guerra in ucraina

La fattura sospetta della cena che imbarazza Ricci e il suo staff

La fattura sospetta della cena che imbarazza Ricci e il suo staff
Matteo Ricci
Il documento conferma che la società che organizzò un evento dell’esponente dem prima delle Europee ’24 ha ricevuto dalla fondazione Pescheria (controllata dal Comune) proprio la parte mancante del conto.
Subscribe
matteo ricci

Fra 13 giorni comincia il duello nelle Regioni

Nelle Marche il governatore uscente spera nella conferma. Lo sfidante è alle prese con le indagini sul suo conto, che in Calabria, stando ai sondaggi, non danneggiano Occhiuto, dato davanti a Tridico. Per Campania, Puglia e Veneto, election day a novembre.
Subscribe
voto regionali

Costa: «La Ue migliori la gestione delle frontiere per contrastare l'immigrazione illegale»

True
Costa: «La Ue migliori la gestione delle frontiere per contrastare l'immigrazione illegale»play icon

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo in occasione del suo incontro con il premier greco Kyriakos Mitsotakis.

costa migranti ue

Ramy, la sentenza che «blinda» l’Arma: «Inseguimento legale e doveroso»

Ramy, la sentenza che «blinda» l’Arma: «Inseguimento legale e doveroso»
Le motivazioni della condanna in primo grado dell’amico Fares Bouzidi fanno piazza pulita delle accuse mosse ai carabinieri.
Subscribe
ramy inseguimento
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy