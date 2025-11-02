Redazione digitale
2025-11-02

Oggi in edicola

«No ai vaccini Covid in gravidanza». I veri esperti smontano il «Corsera»

«No ai vaccini Covid in gravidanza». I veri esperti smontano il «Corsera»
iStock
Il quotidiano rilancia gli mRna (che non bloccano il contagio) alle gestanti rifacendosi a un datato studio sui rischi legati al virus. I medici seri concordano: vengono ignorati i pericoli dell’inoculo per feti e madri.
Subscribe
vaccino covid gravidanza

Mai dire Blackout | 100 candeline, puntata speciale

Mai dire Blackout | 100 candeline, puntata speciale

In due anni il mondo è cambiato. Tregua USA-Cina con l’accordo Trump-Xi. Volkswagen, trimestre in rosso. Rame, i prezzi record preoccupano le fonderie cinesi.

sergio giraldo mai dire blackout

La confessione di Ricciardi: green pass voluto dai francesi

La confessione di Ricciardi: green pass voluto dai francesi
Walter Ricciardi (Ansa)
Il consulente di Roberto Speranza ha rivendicato una delle costrizioni più inique, rivelando la matrice «macroniana» del patentino. E per capire la gravità del virus ha dovuto parlare coi cinesi, che gli hanno suggerito il da farsi. Intanto Roberto Burioni riattacca col morbillo, e Matteo Bassetti spara contro... la plastica.
Subscribe
walter ricciardi green pass

La Schlein schiera (e spacca) il Pd per non farsi sorpassare da Conte

La Schlein schiera (e spacca) il Pd per non farsi sorpassare da Conte
Matteo Renzi e Elly Schlein (Ansa)
Il segretario dem schiaccia il suo partito sulle posizioni dei duri e puri dell’Anm per mero calcolo politico. L’ala riformista è favorevole a separare le carriere. Matteo Renzi lo era ma oggi prevale l’odio contro la Meloni.
Subscribe
renzi schlein
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy