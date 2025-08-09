2025-08-09
Processi incagliati all’età della biro. Per l’Anm è sempre colpa del governo
Il presidente di Anm Cesare Parodi (Ansa)
- Secondo l’Associazione, la scarsa digitalizzazione dei procedimenti dipende dall’esecutivo. Dimentica le migliaia di addetti da poco assunti. La gestione di quella «macchina» è in mano alle toghe stesse.
- Lite «Unità»-carabinieri su Almasri. Il quotidiano diretto da Sansonetti parla di «rivincita» dell’Arma che, dopo essere stata «esclusa dal caso, ha scoperchiato le bugie» di Palazzo Chigi. Dura smentita dei militari.