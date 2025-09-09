Maurizio Belpietro
2025-09-09

La Francia è in crisi ma l’Europa è persino messa peggio

Francois Bayrou (Getty Images)
Bayrou ha attaccato gli avversari, ma il suo fallimento va ascritto a Macron, che per anni ha sostenuto tutte le politiche Ue su accoglienza e transizione green. Senza accorgersi che il resto del mondo andava avanti e lasciava Bruxelles indietro.
Governo alleato anche con Stellantis pur di schivare le trappole di Ursula

Ursula von der Leyen (Ansa)
Ieri l’incontro tra il ministro Urso e Filosa per definire una linea comune in vista del vertice di venerdì a Bruxelles. Parigi e Berlino spingono per le loro tecnologie, l’Italia rischia lo smacco sui biocarburanti
Edicola Verità | La rassegna stampa del 9 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 9 settembre con Flaminia Camilletti

Parigi di nuovo senza un governo. Il Parlamento manda a casa Bayrou

Ll’Assemblea nazionale francese (Ansa)
  • Il voto di fiducia chiamato dallo stesso premier si rivela un autogol pazzesco: in 364 staccano la spina all’esecutivo del centrista. Marine Le Pen: «Fine di un’agonia, ora il voto e poi risaneremo il Paese».
  • Verso la nomina di un nuovo primo ministro. Altrimenti elezioni o dimissioni di Macron. Intanto quest’ultimo consulta i giuristi per sapere se poter scippare i poteri dell’Aula.

