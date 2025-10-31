Giorgio Gandola E ora il referendum può bocciare la Schlein Elly Schlein (Ansa)

Il capo del Pd strilla per non farsi oscurare da Conte: «Il governo vuole le mani libere e una legge che non sia uguale per tutti». Ma il segretario dem che ha perso ogni battaglia sa di rischiare: «Meloni personalizza la sfida? Dovrà sopportarmi a lungo».La ricreazione è finita, il Pd torna in aula. Richiamato dalla capoclasse della terza C, il partito recordman di sconfitte ai referendum si appresta a organizzarne un altro. Lo annuncia lei in persona, Elly Schlein, che ha così nostalgia delle assemblee liceali da riprodurle fra gli scranni parlamentari. Con gli stessi tic gruppettari e le stesse fake news per eccitare i militanti. Mancano le birkenstock perché comincia a far freddo. Questa volta l’emergenza democratica riguarda la riforma della giustizia, la mobilitazione sarà automatica e totalizzante. È importante il viaggio, non la meta. Anche perché il referendum, più che su Giorgia Meloni, rischia di essere su di lei.«Non è una riforma della giustizia, non tocca nessuno dei nodi cruciali, per stessa ammissione del ministro Carlo Nordio», alza la voce in conferenza stampa. «Ha detto che non interverrà sulla lunghezza dei processi, sullo scarso ricorso alle misure alternative, sul sovraffollamento carcerario. Non è nemmeno la separazione delle carriere. L’obiettivo è un altro: indebolire l’indipendenza della magistratura perché sia più assoggettata al potere di chi governa. Un provvedimento che serve a dire che la legge non è uguale per tutti».Dopo l’allarmismo usato ad Amsterdam per insultare l’Italia, il doppiopesismo per giustificare le numerose sconfitte elettorali (11 da quando è segretaria) e il cerchiobottismo sul bavaglio a Emanuele Fiano a Ca’ Foscari, ecco il quarto pilastro di Elly in assemblea permanente: il benaltrismo cosmico. «C’è ben altro. Ci impegneremo per spiegare una cosa molto chiara: se si pensa che i giudici debbano obbedire a chi governa allora si può confermare questa riforma. Se invece si pensa che anche chi governa debba rispettare le leggi e la Costituzione, allora si deve votare No come faremo noi».I colonnelli del Pd, che nel 2019 avevano firmato compatti un documento a favore della separazione delle carriere, tacciono in fondo alla classe e fanno sì con la testa, temendo il sequestro delle merendine. Il partito non intende sovrapporsi alle motivazioni dell’Anm, prende le distanze anche dal testimonial «nel merito» Nicola Gratteri. La capoclasse vuole andare per le strade e alle urne da protagonista: raccolta firme, manifestazioni, gonnellone a fiori ed eccitazione della piazza. È l’ora dell’attivismo infantile, quello che le piace di più. A conferma che la sua idea di sinistra è tutta nei testi delle canzoni di Manu Chao.«Quello che vuole Meloni è avere le mani libere», tuona per sorpassare in massimalismo Conte. Ma un dubbio la assale: «Mi sembra che quella che sta politicizzando il referendum sia la premier. Noi continueremo con la forza dei nostri argomenti. Se perde, non ci sarà bisogno che Meloni si dimetta, perché la batteremo alle prossime elezioni. Per quanto riguarda me, dovrà continuare a sopportarmi ancora a lungo». Si è preparata prendendo appunti sulla Smemoranda, pronuncia quest’ultima frase freudiana incrociando le dita. In fondo sa che il vero referendum sarà su di lei. O vince o i suoi la cacciano dalla scuola.Finora Schlein ha perso tutte le battaglie da quando è capoclasse. È evaporata con il salario minimo; è all’opposizione in 13 regioni su 19 (la Val d’Aosta autonomista fa per sé); è sotto schiaffo del cacicco Vincenzo De Luca e del grillino Roberto Fico in Campania; deve fare i conti con Nichi Vendola in Puglia; è stata silurata dalla Consulta nel referendum sull’autonomia differenziata; ha alzato bandiera bianca in quello su lavoro e cittadinanza agli stranieri; è affondata con la Flotilla; si è fatta trovare dalla parte delle nutrie durante l’alluvione in Emilia-Romagna; non tocca palla in Europa; ha calpestato la dignità del suo Paese in Olanda e si è fatta mettere dietro la lavagna perfino dal professor Romano Prodi. «Non c’è democrazia a rischio, il centrosinistra ha voltato le spalle all’Italia»; la frase del vetusto guru bolognese che ha irretito anche Lilli Gruber risuona come il morettiano «con questi dirigenti non vinceremo mai» che mandò a casa Massimo D’Alema. Schlein è assediata nel liceo okkupato del Nazareno. Le restano accanto i fedelissimi, Magistratura democratica, il gay pride e i collettivi comunisti con il gesto della P38 come simbolo identitario. Proprio una bella gita scolastica. Questi ultimi non è riuscita a sconfessarli neppure dopo lo scandalo Fiano, liquidato con una telefonatina privata e una frase di circostanza («Molto grave non averlo fatto parlare») scomparsa in fretta dai suoi social. Però ieri ha trovato il modo di accarezzare il mondo transgender promettendo che «quando vinceremo le elezioni faremo leggi contro l’omobilesbotransfobia, per i diritti delle famiglie omogenitoriali e per l’educazione alle differenze obbligatorie nelle scuole». Un’ondata di priorità destinate a costringere Graziano Delrio, Dario Franceschini e Andrea Orlando a nascondersi sotto le scrivanie. E Francesco Boccia? Lui annuisce in fondo alla terza C per non farsi requisire la merendina. Ma senza aspettare il referendum, boccia.