Giancarlo Saran
2025-09-27

Prima di «Masterchef» c’era la Sora Lella

Prima di «Masterchef» c’era la Sora Lella
Sora Lella (Ansa)
Dopo le difficoltà, il ristorante della sorella di Aldo Fabrizi inizia a ingranare. Lei va in tv e spiega agli italiani come preparare il pollo con i peperoni. Carlo Verdone diventa il nipote adottivo al cinema e nella vita. I suoi ingredienti segreti? Tempo, pazienza e amore.
Subscribe
sora lella

«La maglieria si fonda sugli artigiani, non è un mestiere che si improvvisa»

«La maglieria si fonda sugli artigiani, non è un mestiere che si improvvisa»
Federico Ballandi @Kontatto
Il patron di Kontatto Federico Ballandi: «La chiave della nostra evoluzione risiede nell’equilibrio tra eredità storica e ricerca “Winter Light” è stata ideata per i 30 anni dell’azienda e ribalta la visione dell’inverno come stagione cupa».
Subscribe
kontatto

«Hotel Costiera», mistero e identità sulla Costiera Amalfitana

True
«Hotel Costiera», mistero e identità sulla Costiera Amalfitana
«Hotel Costiera» (Amazon Prime Video)
Ambientata tra Positano e Napoli, la nuova serie Amazon Prime Video intreccia giallo e commedia. Protagonista un ex marine italoamericano, chiamato a indagare sulla scomparsa di una ragazza mentre riscopre le proprie radici.
Subscribe
hotel costiera

Due miliardi del Pnrr per l’agricoltura 4.0

Il governo rimedia ai tagli scriteriati dell’Ue al settore. Il ministro Francesco Lollobrigida: «Con questi fondi vogliamo sostenere le filiere». Coldiretti in piazza con 20.000 produttori di grano preoccupati da import selvaggio e prezzi bassi. Roma stanzia ulteriori aiuti.
Subscribe
pnrr
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy