Stefano Graziosi
2025-11-17

Cresce il gelo tra Giappone e Cina

True
Sanae Takaichi (Ansa)
Sta salendo la tensione tra Tokyo e Pechino. Al centro della turbolenza è emerso soprattutto un dossier: la questione di Taiwan.
Macché più incendi e inondazioni. La crisi climatica è negata dai numeri

  • Uno studio italiano prende in esame 43 indicatori globali (fisico-ambientali, socioeconomici e sanitari) per vedere se negli anni sono peggiorati, come la narrazione mediatica suggerirebbe. Ecco i risultati.
  • L’obiettivo dovrebbe essere un altro: produrre energia abbondante e a basso costo.
  • Parla il fisico Gianluca Alimonti, coautore del saggio scientifico recentemente presentato a Venezia: «È giunto il momento di adottare un approccio basato sui dati oggettivi. Abbiamo tutto il tempo per sviluppare politiche più ragionevoli. L’innovazione tecnologica è decisiva».

Lo speciale contiene tre articoli.

Dimmi La Verità | Marco Cerreto (Fdi): «In Campania Cirielli rimonta alla grande»

Ecco #DimmiLaVerità del 17 novembre 2025. Il deputato di Fdi Marco Cerreto commenta la grande rimonta di Edmondo Cirielli in Campania.

VOTantonio | Il Fichissimo

La barca ormeggiata a Nisida è solo l’ultima incoerenza dell’aspirante governatore campano

Pac, Lollobrigida: «Rivedere il pacchetto normativo, risorse per l'agricoltura insufficienti»

True
(Totaleu)

Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura durante il Consiglio Ue Agrifish in corso a Bruxelles.

Nuove storie
