{{ subpage.title }}

True
 Alessandro Da Rold
2026-01-01

Quando il prezzo non fa il gioco: milioni sprecati e affari riusciti tra Premier e Serie A

True
Quando il prezzo non fa il gioco: milioni sprecati e affari riusciti tra Premier e Serie A
Alexander Isak (Ansa)

I grandi investimenti dell’estate non hanno mantenuto le promesse, mentre operazioni a basso costo hanno prodotto rendimento e continuità. Alla vigilia del mercato di gennaio, il campo ribalta i bilanci e rimette al centro una verità antica: nel calcio non vince chi spende di più, ma chi spende meglio.

Nel calcio dei grandi numeri, l’estate del 2025 ha confermato una regola antica che resiste al tempo: il prezzo pagato per un giocatore non garantisce il rendimento, anzi spesso lo complica. E così nei prossimi giorni inizierà la giostra del campionato di riparazione, tra affari dell'ultimo minuto e speranze di trovare la soluzione per concludere al meglio la stagione calcistica. In Premier League la scorsa estate si era aperta sotto il segno delle spese record. Il Liverpool ha spinto l’acceleratore fino a toccare i 125 milioni di sterline per Alexander Isak, una cifra mai vista prima in Inghilterra.

Continua a leggere Riduci
calciomercato
True

La mente divisa: cosa ci racconta Iain McGilchrist sul potere nascosto degli emisferi cerebrali

True
La mente divisa: cosa ci racconta Iain McGilchrist sul potere nascosto degli emisferi cerebrali
Iain McGilchrist
Lo psichiatra Iain McGilchrist sfida i cliché sugli emisferi cerebrali: non solo logica e creatività, ma due modi di percepire il mondo. Il predominio del sinistro rischia di impoverire esperienze, relazioni e senso profondo della vita, mentre l’equilibrio favorisce consapevolezza e umanità.
Continua a leggere Riduci
iain mcgilchrist
True

In Bulgaria l’adesione all'Euro divide il popolo: in molti avrebbero tenuto il lev

True
In Bulgaria l’adesione all'Euro divide il popolo: in molti avrebbero tenuto il lev
Ansa
Oggi la Bulgaria entra ufficialmente nell’euro, diventando il 21° Paese della zona euro. Nonostante i vantaggi economici e l’integrazione nell’Eurosistema, circa la metà della popolazione rimane scettica, legata al lev e preoccupata per possibili aumenti dei prezzi. Tra le incertezze politiche e la propaganda filorussa, l’adozione della moneta unica avviene in un Paese ancora instabile e diviso sull’Europa.
Continua a leggere Riduci
bulgaria euro

Capodanno 1916: inizia la «guerra di mina» sulle Dolomiti

True
Capodanno 1916: inizia la «guerra di mina» sulle Dolomiti
Postazione italiana sulla «Cengia Martini». Nel riquadro, esplosione di una mina sul Lagazuoi (Getty Images)

Il 1°gennaio 1916 i Kaiserjäger austriaci fecero esplodere la prima mina sul Piccolo Lagazuoi contro gli Alpini appostati sotto la cima sulla «Cengia Martini», che tuttavia resisterà. Da quel giorno le viscere delle montagne lungo il fronte saranno sconvolte da decine di esplosioni.

Continua a leggere Riduci
grande guerra
True

Domani smetto (e quindi ingrasso). La grande illusione dei farmaci antiobesità

True
Domani smetto (e quindi ingrasso). La grande illusione dei farmaci antiobesità
iStock

Il primo dell'anno è comune la voglia di mettersi a dieta e perdere peso. La tentazione di tutti, anche di chi non ne avrebbe bisogno, è quella di iniziare ad assumere farmaci antiobesità che promettono dimagrimenti facili e veloci. Un sogno che diventa realtà, ma poi?

Continua a leggere Riduci
farmaci anti obesità
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy