Carlo Cambi
2025-09-01

Più che campo largo è camposanto Anche i morti firmano per Tridico

Pasquale Tridico (Ansa)
Nell’appello per sostenere la sua candidatura il nome di un deceduto. Ripescato Lucano.
tridico

Così la giunta Sala favoriva le opere di Piano

Renzo Piano e Beppe Sala (Ansa)
Nelle chat spunta il nome del senatore a vita (non indagato) a cui il Comune ha affidato alcuni progetti senza gara La sua continua donazione di idee alla città spesso non è stata accompagnata dalla trasparenza di cui Milano aveva bisogno.
renzo piano beppe sala

Caro Nardella, Firenze affondava, lei suonava...

Dario Nardella (Ansa)

Caro Dario Nardella, caro europarlamentare pd ed ex sindaco di Firenze, le scrivo questa cartolina per esprimerle la mia solidarietà dopo l’attacco del suo antico mentore Matteo Renzi.

nardella renzi firenze

Corsa all’appello solo se la causa è alla moda

J.K. Rowling (Ansa)
All’estero, penne di primo piano quali Faulks e Rowling prendono di petto temi come migrazioni e ideologia trans. In Italia, si va avanti a battaglie conformistiche.
j.k. rowling

Un polo tecnologico a guida americana. Il progetto di Trump per la nuova Gaza

Ansa
Netanyahu medita di annettere una parte della Cisgiordania in risposta al riconoscimento occidentale della Palestina.
trump gaza
