Più che campo largo è camposanto Anche i morti firmano per Tridico

2025-09-01
Renzo Piano e Beppe Sala (Ansa)
Nelle chat spunta il nome del senatore a vita (non indagato) a cui il Comune ha affidato alcuni progetti senza gara La sua continua donazione di idee alla città spesso non è stata accompagnata dalla trasparenza di cui Milano aveva bisogno.
Dario Nardella (Ansa)
Caro Dario Nardella, caro europarlamentare pd ed ex sindaco di Firenze, le scrivo questa cartolina per esprimerle la mia solidarietà dopo l’attacco del suo antico mentore Matteo Renzi.
J.K. Rowling (Ansa)
All’estero, penne di primo piano quali Faulks e Rowling prendono di petto temi come migrazioni e ideologia trans. In Italia, si va avanti a battaglie conformistiche.
Un polo tecnologico a guida americana. Il progetto di Trump per la nuova Gaza
Ansa
Netanyahu medita di annettere una parte della Cisgiordania in risposta al riconoscimento occidentale della Palestina.