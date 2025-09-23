Giacomo Amadori
I «rimorsi di coscienza» di Pignatone per i soldi dati sottobanco ai mafiosi

Giuseppe Pignatone (Imagoeconomica)
L’ex procuratore: «Non sapevo di Buscemi. Pentito di averlo pagato in nero». Le dichiarazioni di Scarpinato, Grasso e Ingroia avvalorano la tesi dei pm per cui la distruzione delle bobine era un’idea del giudice del Papa.
Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «La debolezza dell'Europa»

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «La debolezza dell'Europa»

Ecco #DimmiLaVerità del 23 settembre 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commenta le numerose incursioni di droni in Europa e la debolezza del nostro continente.

Adm: individuato il nuovo management dell’Agenzia

True
Adm: individuato il nuovo management dell’Agenzia
Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Roberto Alesse

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sotto la guida del direttore Roberto Alesse, completa gli interpelli e definisce il nuovo assetto dirigenziale di prima fascia per i prossimi tre anni, con nuove strutture sul territorio e conferme nei ruoli strategici.

Grillo jr e i suoi amici condannati per stupro

Grillo jr e i suoi amici condannati per stupro
Ciro Grillo (Ansa)
Otto anni a Ciro, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Sei anni e sei mesi per Francesco Corsiglia. L’accusa ne aveva chiesti nove per tutti e quattro. Nessuno era in aula, assente anche la vittima. Le difese annunciano il ricorso: «Troppe contraddizioni».
La giunta di Bologna finanzia i murales che fanno santo un killer

La giunta di Bologna finanzia i murales che fanno santo un killer
Luigi Mangione, assassino di Brian Robert Thompson, diventa santo per le vie di Bologna (Ansa)
Per le strade della città felsinea ritratto con l’aureola Luigi Mangione, l’assassino del dirigente di un’assicurazione sanitaria statunitense. Il Comune plaude (e paga).
