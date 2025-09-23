Redazione digitale Adm: individuato il nuovo management dell’Agenzia True Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Roberto Alesse

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sotto la guida del direttore Roberto Alesse, completa gli interpelli e definisce il nuovo assetto dirigenziale di prima fascia per i prossimi tre anni, con nuove strutture sul territorio e conferme nei ruoli strategici.Si sono concluse le procedure di interpello di tutte le Direzioni territoriali e di alcune Direzioni centrali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sotto la guida del direttore, Roberto Alesse, a seguito dell’imminente entrata in vigore della storica riforma organizzativa dell’Agenzia, che ha fuso le competenze giuridiche e informatiche di tutti gli Uffici, è stato delineato, in modo stabile, il nuovo assetto dirigenziale di prima fascia per i prossimi 3 anni.Di grande rilievo istituzionale è la nomina del Generale di Divisione della Guardia di Finanza, Rosario Massino, che sarà, a partire dal 1° novembre 2025, il nuovo Direttore dell’Ufficio Internal Audit della Direzione Generale. Confermati nei ruoli strategici di prima fascia, a partire dalla medesima data, il dott. Leonardo Di Stefano e l’ing. Stefano Saracchi a capo, rispettivamente, dell’Ufficio Affari giuridici e normativi e della Direzione Organizzazione e Trasformazione digitale. La Direzione del Personale sarà affidata, a partire dal 1° gennaio 2026, al dott. Salvatore Roberto Miccichè.Sul Territorio, la responsabilità delle nuove Strutture di vertice sarà affidata, dal 1° novembre 2025, alla dott.ssa Teresa Rosaria De Luca (Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche), al dott. Maurizio Montemagno (Direzione territoriale Lazio e Abruzzo), al dott. Andrea Maria Zucchini (Direzione territoriale Liguria), alla dott.ssa Maria Preiti (Direzione territoriale Piemonte e Valle D’Aosta), al dott. Domenico Frisario (Direzione territoriale Puglia, Molise e Basilicata), al dott. Davide Bellosi (Direzione territoriale Toscana e Umbria), al dott. Franco Letrari (Direzione territoriale Veneto e Friuli Venezia-Giulia), al dott. Marco Cutaia (Direzione territoriale Lombardia), alla dott.ssa Maria Alessandra Santillo (Direzione territoriale Campania), al dott. Antonio Di Noto (Direzione territoriale Calabria), al dott. Davide Miggiano (Direzione territoriale Sicilia), al dott. Gianluigi D’Urso (Direzione territoriale Sardegna), al dott. Stefano Girardello (Direzione territoriale Trentino Alto-Adige).«Esprimo le mie più sincere congratulazioni ai Direttori di vertice chiamati a gestire le nuove strutture dell’Amministrazione in un momento storico assai intenso per le riforme in atto - commenta Roberto Alesse, direttore dell’Agenzia - e un sentito ringraziamento va alla Commissione di valutazione per il conferimento degli incarichi dirigenziali, per l’eccezionale impegno e la professionalità dimostrati nella conclusione della procedura di interpello».