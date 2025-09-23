2025-09-23
Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «La debolezza dell'Europa»
Ecco #DimmiLaVerità del 23 settembre 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commenta le numerose incursioni di droni in Europa e la debolezza del nostro continente.
