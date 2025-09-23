Carlo Tarallo
2025-09-23

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «La debolezza dell'Europa»

Ecco #DimmiLaVerità del 23 settembre 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commenta le numerose incursioni di droni in Europa e la debolezza del nostro continente.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «I funerali di Charlie Kirk e la libertà di espressione»

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «I funerali di Charlie Kirk e la libertà di espressione»

Ecco #DimmiLaVerità del 22 settembre 2025. Con il nostro Alessandro Rico commentiamo i funerali di Charlie Kirk e approfondiamo il tema della libertà di espressione.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Stefano Cavedagna (Fdi): «La richiesta di revoca della immunità per Ilaria Salis»

Dimmi La Verità | Stefano Cavedagna (Fdi): «La richiesta di revoca della immunità per Ilaria Salis»

Ecco #DimmiLaVerità del 19 settembre 2025. L'eurodeputato di Fdi Stefano Cavedagna commenta gli ultimi avvenimenti di politica europea e la richiesta di revoca della immunità per Ilaria Salis.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Carlo Cambi: «Tutti i dettagli delle Regionali nelle Marche»

Dimmi La Verità | Carlo Cambi: «Tutti i dettagli delle Regionali nelle Marche»

Ecco #DimmiLaVerità del 18 settembre 2025. Il nostro Carlo Cambi ci rivela tutti i dettagli delle imminenti Regionali nelle Marche.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Giorgio Gandola: «Trattative nel centrodestra per le candidature delle Regionali»

Dimmi La Verità | Giorgio Gandola: «Trattative nel centrodestra per le candidature delle Regionali»

Ecco #DimmiLaVerità del 17 settembre 2025. Il nostro Giorgio Gandola commenta le trattative nel centrodestra per la candidatura a presidente in Veneto, Campania e Puglia.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy