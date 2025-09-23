Tobia De Stefano
2025-09-23

«I droni di Mosca sono un test su Trump. Rischi se Parigi forza»

Nel riquadro, Daniele Ruvinetti (Ansa)
L’analista di Med-or Daniele Ruvinetti: «Agli sconfinamenti gli Stati Uniti non hanno mai reagito. Non vorrei che a qualche presidente in bilico facesse gioco l’economia di guerra».
«The Pitt»: il medical drama che ribalta le regole del genere

«The Pitt» (Sky)
Debutta su Sky il 24 settembre The Pitt, serie con Noah Wyle ambientata al Pittsburgh Trauma Medical Center. Cruda e immersiva, racconta in tempo reale il caos del pronto soccorso e ha già vinto cinque Emmy, inclusa la miglior serie drammatica.
Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «La debolezza dell'Europa»

Daniele Ruvinetti: «La debolezza dell'Europa»

Ecco #DimmiLaVerità del 23 settembre 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commenta le numerose incursioni di droni in Europa e la debolezza del nostro continente.

Adm: individuato il nuovo management dell’Agenzia

Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Roberto Alesse

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sotto la guida del direttore Roberto Alesse, completa gli interpelli e definisce il nuovo assetto dirigenziale di prima fascia per i prossimi tre anni, con nuove strutture sul territorio e conferme nei ruoli strategici.

I «rimorsi di coscienza» di Pignatone per i soldi dati sottobanco ai mafiosi

Giuseppe Pignatone (Imagoeconomica)
L’ex procuratore: «Non sapevo di Buscemi. Pentito di averlo pagato in nero». Le dichiarazioni di Scarpinato, Grasso e Ingroia avvalorano la tesi dei pm per cui la distruzione delle bobine era un’idea del giudice del Papa.
Nuove storie
