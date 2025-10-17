Esplosione nel Veronese, l'omaggio a Trieste ai Carabinieri morti

Continuano in Friuli-Venezia Giulia i gesti di solidarietà nei confronti dell'Arma dei Carabinieri dopo la morte di tre militari in un'esplosione nel Veronese. Le volanti della Questura di Trieste hanno raggiunto il Comando provinciale, accolte dal comandante, colonnello Gianluca Migliozzi, per rendere omaggio ai caduti.Il Comando ha ringraziato i colleghi della Questura per il gesto e «la cortesia istituzionale dimostrata in questo tragico momento». A Gorizia invece un giovane di 20 anni ha reso omaggio ai caduti, deponendo un mazzo di fiori davanti all'ingresso della caserma. Il giovane ha spiegato di aver voluto compiere questo gesto per testimoniare gratitudine e rispetto. Negli ultimi giorni, rende noto il Comando isontino, sono giunti numerosi messaggi di cordoglio e attestazioni di affetto da parte di cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni.