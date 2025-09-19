La Camera approva con 243 sì e 109 no il ddl costituzionale varato da Nordio. Adesso mancano l’ok del Senato e la prova del referendum. Il ministro: «L’opposizione crea il caos per sminuire». Fi dedica il successo al Cav.
Il deputato M5s Leonardo Donno, a destra, aggredisce Paolo Barelli di Forza Italia alla Camera dei Deputati (Ansa)
Gazzarra in occasione dell’approvazione della riforma della giustizia: deputati dem e 5 stelle vanno all’assalto dei banchi del governo. L’aggressione era organizzata, ma scatta troppo presto: la Schlein e la Braga tentano di fermarli. Troppo tardi.
Alberto Nagel (Getty Images)
L’ad di Mediobanca si dimette dopo la scalata di Mps e vende un’altra tranche di azioni. Le indiscrezioni parlano di circa 100 milioni in arrivo dalla liquidazione. Nella lettera ai dipendenti si autocelebra: con me i soci hanno guadagnato il 500%.
2025-09-19
Potenziata la scorta a premier e vice. Tajani: «Il clima non è dei migliori»
Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini (Ansa)
Circolare a prefetti e questori: verificate le condizioni di sicurezza. L’ipotesi di più agenti.