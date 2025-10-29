Matteo Carnieletto
2025-10-29

Così vogliono sdoganare pure i maranza

Ansa
Negli ultimi anni sono usciti diversi libri, scritti ovviamente da attivisti e giornalisti progressisti, per parlare di questo fenomeno. C’è chi invoca una saldatura tra immigrati e sinistra e chi invece minimizza riducendo tutto a fobia nei confronti degli stranieri.
maranza

Pure Gates sconfessa l’agenda green. La propaganda perde i suoi paraguru

Bill Gates (Ansa)
Incredibile giravolta dell’investitore miliardario in vista della Cop30: «Il clima sta cambiando? Adattiamoci». Poi rilancia: «Il focus sia la sanità». E l’ex ceo di Stellantis, Tavares, affossa i dogmi contro il motore termico.
bill gates green

Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «La crisi del Pd e i tentativi di dar vita a un partito di centro alleato con la sinistra»

Ecco #DimmiLaVerità del 29 ottobre 2025. Ospite . L'argomento del giorno è: "La crisi del Pd e i tentativi di dar vita a un partito di centro alleato con la sinistra"

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Il capo dell’Anm fa il Renzi: «Se passa la riforma Nordio, potrei dimettermi»

Cesare Parodi (Imagoeconomica)
Giovedì il voto finale in Aula. La sparata di Cesare Parodi mostra che il sindacato delle toghe fa politica. Referendum tra marzo e aprile.
riforma giustizia

Giustizia, Nordio: «Parlare di attentato alla Costituzione è schizofrenia logica»

(Ansa)

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio: «Come si fa a parlare di attentato alla Costituzione, non si può fare attraverso una legge prevista dalla stessa Costituzione. Siamo alla schizofrenia». «Se la magistratura si aggrega alla politica in una lotta elettorale, sarà interpretata dalla cittadinanza come soggetto politico e perderebbe il connotato di imparzialità e indipendenza che un magistrato deve avere. Quando ho detto questo, mi è stato obiettato di aver paura di perdere il referendum, ma se vinciamo nella fisiologia della politica, la magistratura subirebbe una sconfitta politica che non è mai indolore».

nordio giustizia
