Nino Sunseri
2025-10-29

Mps sposa Mediobanca, Orcel molla Amundi

Mps sposa Mediobanca, Orcel molla Amundi
Andrea Orcel (Ansa)
L’assemblea di Piazzetta Cuccia suggella le nozze con .il Monte, che fa eleggere Vittorio Grilli alla presidenza e Alberto Melzi d’Eril nuovo ad. Il capo di Unicredit intanto riduce le masse affidate al gestore francese e rilancia il suo piano per dar vita a «campioni europei».
Subscribe
andrea orcel

Mancano 100 giorni alle Olimpiadi: il carro dei vincitori ormai è strapieno

Mancano 100 giorni alle Olimpiadi: il carro dei vincitori ormai è strapieno
Ansa
Osteggiata da sinistra e M5s, la kermesse genererà affari per 3,5 miliardi e lascerà infrastrutture a Milano e in Veneto.
Subscribe
olimpiadi

Pure Gates sconfessa l’agenda green. La propaganda perde i suoi paraguru

Pure Gates sconfessa l’agenda green. La propaganda perde i suoi paraguru
Bill Gates (Ansa)
Incredibile giravolta dell’investitore miliardario in vista della Cop30: «Il clima sta cambiando? Adattiamoci». Poi rilancia: «Il focus sia la sanità». E l’ex ceo di Stellantis, Tavares, affossa i dogmi contro il motore termico.
Subscribe
bill gates green

Così vogliono sdoganare pure i maranza

Così vogliono sdoganare pure i maranza
Ansa
Negli ultimi anni sono usciti diversi libri, scritti ovviamente da attivisti e giornalisti progressisti, per parlare di questo fenomeno. C’è chi invoca una saldatura tra immigrati e sinistra e chi invece minimizza riducendo tutto a fobia nei confronti degli stranieri.
Subscribe
maranza

Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «La crisi del Pd e i tentativi di dar vita a un partito di centro alleato con la sinistra»

Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «La crisi del Pd e i tentativi di dar vita a un partito di centro alleato con la sinistra»

Ecco #DimmiLaVerità del 29 ottobre 2025. Ospite . L'argomento del giorno è: "La crisi del Pd e i tentativi di dar vita a un partito di centro alleato con la sinistra"

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy