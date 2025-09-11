Francesco Borgonovo
2025-09-11

Pure da noi se il killer imbarazza i buonisti la notizia va occultata

Pure da noi se il killer imbarazza i buonisti la notizia va occultata
Quando il bandito è un immigrato, tra i media scatta il silenzio o la ricerca di attenuanti. Proprio come con Pamela Mastropietro e Desirée Mariottini.
lotta all'invasione

L’aggressione, il panico, la morte: la verità su Iryna emerge solo ora

L'aggressione, il panico, la morte: la verità su Iryna emerge solo ora
  • A quasi 20 giorni dal delitto, diffuso il video che svela come la ventitreenne ucraina è stata massacrata senza ragione sulla metro da un pregiudicato. È accaduto negli Usa, ma una violenza simile purtroppo è ovunque.
  • Il tycoon ai progressisti: «Il sangue della ragazza è sulle vostre mani». Elon Musk contro magistrati e procuratori.

Lo speciale contiene due articoli

iryna zarutska

Stato dell'Unione, Vannacci: «Von der Leyen vuole guerra, immigrazione, Green Deal»

Stato dell'Unione, Vannacci: «Von der Leyen vuole guerra, immigrazione, Green Deal»
«Tante persone sono scontente». Lo ha dichiarato l'eurodeputato della Lega in un'intervista al Parlamento europeo di Strasburgo.

vannacci ue

I milioni di Agnelli nascosti pure alla Svizzera

I milioni di Agnelli nascosti pure alla Svizzera
John Elkann (Ansa)

Grazie alla rogatoria dei pm di Torino in Lussemburgo è stato scoperto un misterioso trust celato sia al Fisco elvetico sia, pare, a parte della famiglia stessa. Scoppierà una nuova faida tra parenti?

eredità agnelli

La vera minaccia per la democrazia non viene dall’esterno: è Bruxelles

La vera minaccia per la democrazia non viene dall'esterno: è Bruxelles
Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea (Getty Images)
Per il mainstream, l’informazione monolitica è appannaggio dei regimi autoritari. In realtà, pure nei Paesi liberali giungono agli stessi obiettivi in modo più subdolo, come fa l’Ue: inondando di soldi giornali, tv e Ong.
democrazia europa
