True Flaminia Camilletti Conte scalza Schlein: si mette alla testa del campo largo e poi detta le regole al Pd Giuseppe Conte (Ansa)

Il capo 5s, ospite ad Atreju, scarica su Giancarlo Giorgetti il disastro del Superbonus. Guido Crosetto porta via a forza Matteo Renzi dal palco.Il penultimo giorno di Atreju ospita ben due ex premier, Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Già presidenti del Consiglio ma ancora prime donne. «C’è una sedia vuota qui. Manca Giorgia Meloni, la padrona di casa», è la provocazione di Conte, inevitabile, dopo che il direttore del Giornale, Tommaso Cerno, al quale è stato affidato il compito di intervistarlo, gli chiede che fine abbia fatto Elly Schlein. E controbatte: «Ci sarebbe stata se aveste deciso chi è il leader del campo largo». Conte insiste, sentendosi evidentemente già leader del campo largo: «Verrà il giorno, io sono sicuro che verrà un giorno in cui faremo questo confronto». E poi sul campo largo precisa: «Noi siamo disponibili a dialogare con Il Pd e con le altre forze progressiste. Se verrà fuori un’alleanza dipenderà solo dai programmi, se ci verranno scritte le nostre battaglie di sempre, dall’etica pubblica alla legalità, alla giustizia ambientale e sociale».Alle domande di Cerno, il leader pentastellato risponde sempre scaricando le proprie responsabilità su altri. Sul Superbonus dice: «Conte dopo sei mesi è andato a casa perché il signore qui, Renzi, ha voluto rompere la coalizione. È stato Giancarlo Giorgetti ad aver gestito il Superbonus, è disonorevole chiedere a me conto di come è stato gestito. Non è il Superbonus, è la “superscusa”», si difende attaccando. «È vigliacco chiedermi di rispondere su questa misura, fatta in un momento di emergenza e che non ho potuto gestire». Sul Covid, questa volta è colpa di Mario Draghi: «Da quando è iniziata questa commissione parlamentare di inchiesta sul Covid, non ho mai sentito nominare il nome di Draghi da questa maggioranza. Il green pass è stato introdotto dal governo Draghi, non da me. Avete un problema con Draghi anche solo a nominarlo», denuncia. Tornato all’opposizione, Conte torna ad attaccare l’Europa dimenticandosi di aver sostenuto e contribuito a creare il Von der Leyen I: «L’Europa doveva essere protagonista, ma si rischia il disastro politico». Il riferimento è all’Ucraina su cui spiega: «Se continuiamo a scommettere solo sulla vittoria militare dell’Ucraina sulla Russia e chiudiamo anche quella porta che dovrebbe rimanere sempre socchiusa, quella della diplomazia, ci ritroveremo con una pace che verrà fatta sopra la nostra testa». Rivendica la posizione sfidando anche la Lega. «Vorrei chiarire anche a questa platea che ci sono delle differenze tra il M5s e la Lega di Matteo Salvini, perché la Lega ha fatto un accordo con Russia unita di Vladimir Putin mentre noi non abbiamo accordi con nessuno, siamo assolutamente autonomi e indipendenti. Poi, la Lega di Salvini ha votato tutti gli invii delle armi, ogni volta vota e dice che non è d’accordo». Conte, poi, invita il suo intervistatore a essere più sintetico, bramoso di avere più spazio e visibilità possibili. Di certo lo spazio, tanto, se lo è preso Matteo Renzi, che nel panel dedicato alle riforme, mette in piedi un vero e proprio comizio, un Renzi show.Tanto che, alla fine, interviene Guido Crosetto che, con un simpatico siparietto, lo solleva e lo porta via di peso dal palco. La verità è che Atreju è di fatto diventata una vetrina imperdibile per tutti, o quasi. Soprattutto per chi, come Renzi, è in cerca di visibilità e consensi. Critico con la segretaria del suo ex partito: «Giorgia Meloni ha detto che era pronta a sfidare Elly Schlein. Schlein ha dato la disponibilità poi però, questo non è accaduto: sto parlando di ciò che è avvenuto nel 2024. Meloni ha ribadito questo invito all’inizio della conferenza stampa di inizio anno. Dopodiché la cosa è molto semplice. Ognuno ha un suo stile. Quando ero presidente del Consiglio, ho dialogato con Giorgia Meloni che aveva allora il 3%, era un po’ il mondo alla rovescia», ricorda amareggiato nel punto stampa di Atreju. Critiche, sul palco, anche sul campo largo: «Io ho visto Abu Mazen al Cairo un mese fa e, quindi, sono un precursore del campo largo...», ironizza riferendosi all’appuntamento che le opposizioni hanno avuto con il leader dell’Anp. «La politica estera è una cosa seria, non è che si fa sulla base degli incontri. Comunque, se può interessare, ho visto Abu Mazen il primo novembre al Cairo».Poi va nel merito delle riforme. Nel mirino ha quella elettorale. «È evidente che loro (la maggioranza, ndr) vogliono cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere i collegi. Non è un caso che il rilancio della legge elettorale sia avvenuto mezz’ora dopo che sono arrivati gli exit poll di Decaro e di Fico (alle regionali, ndr). Dopodiché, va capito che tipo di legge fanno, se fanno una legge per bene noi ci siamo. Meloni ha sempre detto preferenze, preferenze, preferenze. Faremo le preferenze sì o no? Io sono qui anche con un po’ di curiosità a sentire Casellati». A cui dice: «Al Senato non è arrivata, avete votato alla Camera», ha detto Renzi, riferendosi alla riforma del premierato nonostante sia stato approvato in prima lettura a Palazzo Madama nel giugno 2024. Secca la replica del ministro delle Riforme, Elisabetta Casellati: «Si vede che al Senato non ci sei mai».