Patrizia Floder Reitter
2025-09-07

Nuovo allarme sul Covid: provoca raucedine

Nuovo allarme sul Covid: provoca raucedine
iStock
Con l’autunno alle porte riparte la psicosi per il virus e ricompare la conta dei contagi sui giornali. Pregliasco: «L’ondata è in corso» Apprensione dei media anche per l’ennesima variante: Stratus, informano preoccupati, può addirittura causare una leggera disfonia.
Subscribe
covid

Giubileo Lgbt, ma il Papa è occupato

Giubileo Lgbt, ma il Papa è occupato
Ansa
Per monsignor Savino, numero due della Cei, l’eucaristia è «inclusiva». I fedeli a San Pietro sperano nel saluto del pontefice. I trans peruviani: «Aprirà il suo cuore».
Subscribe
giubileo lgbt

A Milano e Bologna si paga più Irpef. In Sardegna i cittadini meno vessati

A Milano e Bologna si paga più Irpef. In Sardegna i cittadini meno vessati
Sotto il Duomo la media pro capite è di 8.846 euro, contro i 5.663 a livello nazionale.
Subscribe
irpef milano bologna

Pier Giorgio Frassati, «tipo losco» che ha insegnato a vivere davvero

Pier Giorgio Frassati, «tipo losco» che ha insegnato a vivere davvero
Pier Giorgio Frassati
Nato a Torino, morì a soli 24 anni. Il Vaticano ha sempre portato avanti la devozione nei suoi confronti Ai funerali una folla immensa, che vedeva già in lui un santo da imitare. Oggi Leone XIV lo canonizzerà.
Subscribe
pier giorgio frassati

Stellantis fa auto quasi solo in Africa e «svende» in Serbia gli operai italiani

Stellantis fa auto quasi solo in Africa e «svende» in Serbia gli operai italiani
Getty images
La Grande Panda «tira», ma verrà prodotta in Algeria Pressing sui lavoratori per trasferirli. Nel silenzio della Cgil.
Subscribe
stellantis africa serbia
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy