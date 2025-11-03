Gemma Gaetani
2025-11-03

Da sgranocchiare o in versione «dolce». Le nocciole sono un simbolo di italianità

Dal Piemonte alla Campania, dal Lazio alla Sicilia, il nostro Paese è il secondo produttore al mondo dopo la Turchia, anche se il 2025 è stato un anno critico. Ottime da mangiare così come sono (meglio se non le spelliamo) oppure per farne creme e liquori.
salute e benessere

José Altafini: «La Serie A mi fa venire l’orticaria»

Il campione: «Le squadre fanno 300 passaggi davanti all’area, è terribile. La Premier è tutto un altro sport. Un giovane deve giocare 4-5 partite di fila, anche se sbaglia. Il Napoli è fortissimo, ma l’Inter lo è di più».
intervista josé altafini

Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «Ecco perché Trump ha minacciato interventi in Nigeria»

Ecco #DimmiLaVerità del 3 novembre 2025. La nostra Flaminia Camilletti spiega perché Donald Trump ha minacciato di intervenire in Nigeria se non finirà la persecuzione dei cristiani.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

VOTAntonio | Non c'è Elly senza BonElly

VOTAntonio | Non c'è Elly senza BonElly

Il no al Ponte è solo l’ultima battaglia della sinistra contro la modernità

Il ritorno dell’ombra nera del califfato in Siria

Dopo la caduta di Bashar al-Assad e l’ascesa di Ahmad al-Sharaa, lo Stato Islamico riemerge dalle rovine della Siria. Nelle province orientali, tra Deir Ezzour e l’Eufrate, i jihadisti tornano a colpire approfittando del vuoto di potere e del caos politico.

siria
