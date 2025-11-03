2025-11-03
Washington punta il dito contro Abuja: «Persecuzioni contro i cristiani»
True
2025-11-03
Trump avverte la Nigeria: «Basta ammazzare i cristiani altrimenti vi invado»
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 3 novembre con Carlo Cambi
2025-11-03
Francesco Paolo Sisto: «Tante toghe sono pro riforma e ci incitano a non mollare»
Francesco Paolo Sisto (Imagoeconomica)
Il vice di Nordio: «Il ddl sulla Giustizia garantisce giudici imparziali ai cittadini e libera i magistrati dal peso delle correnti. Discuteremo con l’Anm, ma non accetteremo diktat».