Stefano Piazza
2025-09-27

Netanyahu: «Né genocidio né fame». Plausi e fischi

Benjamin Netanyahu (Ansa)
Il premier israeliano parla all’Onu e molti se ne vanno: «Riconoscere la Palestina è una vergogna. Il cibo? Hamas lo ruba». Sulla giacca un Qr code che rimanda al 7 ottobre. Ma un ex ostaggio lo accusa: «Sabotato l’accordo per riportare tutti a casa».
netanyahu onu

«Soldi per archiviare Sempio». Indagato l’ex procuratore Venditti

Chiara Poggi (a sinistra), Andrea Sempio (a destra) e l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti (al centro) (Ansa)
I pm di Brescia contestano al collega in pensione la corruzione in atti giudiziari. Avrebbe ricevuto circa 30.000 euro per chiudere il caso. Il padre del ragazzo disse: «Serve un pagamento non tracciabile».
delitto garlasco

Inarrestabile Farage. Se si votasse domani potrebbe essere premier della Gran Bretagna

Il leader di Reform Uk Nigel Farage (Ansa)
Starmer gioca il jolly del «documento digitale contro i clandestini»: svolta distopica con la scusa di fermare gli sbarchi. I numeri però danno Reform Uk vicino alla soglia per governare da solo.
regno unito

Spuntano altri droni e l’Ue pensa al «muro»

Un'installazione radar mobile nell'area militare danese di Amager (Ansa)
Dopo i velivoli avvistati in Svezia e Danimarca, il commissario Kubilius vuole un maxi scudo. Zelensky chiede i missili Tomahawk agli Usa e accusa l’Ungheria di invasioni aeree. Budapest: «Ha perso la testa». Merz: «Non siamo in guerra, ma nemmeno in pace».
guerra ucraina

I sindacati scatenano la guerriglia: «Occupiamo 100 piazze. A oltranza»

Maurizio Landini (Ansa)
Iniziata ieri l’agitazione permanente proclamata dall’Usb, a Milano accampamenti davanti alla Scala. Nuovo monito di Landini per bloccare il Paese: «Se attaccano la Flotilla ci sarà uno sciopero generale».
sindacati
