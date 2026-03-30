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Flaminia Camilletti
2026-03-30

Avvoltoi su Giorgia

Avvoltoi su Giorgia
Giorgia Meloni (Ansa)
Non solo Colle e stampa progressista tifano per il governissimo, ma spinge pure parte degli industriali. Però anche i sondaggi dicono che il centrodestra resta davanti. Rimettere il mandato sarebbe un errore.
Se è vero che i veri amici si vedono nel momento del bisogno, è vero anche il contrario. Da qualche giorno, dopo la vittoria del No al referendum e dopo le dimissioni di Andrea Delmastro, di Giusi Bartolozzi e di Daniela Santanchè, hanno cominciato a levarsi in alto i primi avvoltoi. Ruotano intorno alla testa di Giorgia Meloni e del suo esecutivo dopo la prima e forse unica battuta di arresto di questo governo, tra trenta giorni, il più longevo della storia della Repubblica italiana.
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governo meloni

Edicola Verità | la rassegna stampa del 30 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 30 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 30 marzo con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Israele vieta il Santo Sepolcro a Pizzaballa

Israele vieta il Santo Sepolcro a Pizzaballa
Il cardinale Pierbattista Pizzaballa (Ansa)
Il Patriarca latino di Gerusalemme e il Custode ufficiale della chiesa sono stati bloccati dalle autorità dello Stato ebraico mentre si recavano nella chiesa per celebrare la Domenica delle Palme. Meloni: «Un’offesa non solo per i credenti ma per tutti».
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K.I.S.S. | Il mistero di Yuri

K.I.S.S. | Il mistero di Yuri

Che cosa causò la morte del primo uomo che era stato nello Spazio? Tra leggende, piccole prove e troppe supposizioni, ecco che cosa accadde al suo aeroplano.

sergio barlocchetti kiss podcast
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Israele choc: Pasqua bloccata

Israele choc: Pasqua bloccata
Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme (Ansa)

Vietato l’accesso al Santo Sepolcro per il cardinal Pizzaballa:«Motivi di sicurezza». È un autogol di Netanyahu, che acuisce tensioni già forti. Papa Leone XIV: «Impedito un rito ai fedeli».

Quando all’inizio del 1991 mi recai per la prima volta in Israele la guerra del Golfo era in corso. Gli Scud di Saddam Hussein scavavano crateri enormi tra le case di Tel Aviv e il governo guidato da Yitzhak Shamir, esponente del partito di destra Likud, raccomandava alla popolazione non soltanto di nascondersi nei rifugi, ma anche di indossare le maschere antigas.

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