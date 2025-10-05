Alessandro Rico
2025-10-05

La Nato russofoba ci scarica sul fianco Sud

La Nato russofoba ci scarica sul fianco Sud
Giorgia Meloni e Mark Rutte (Ansa)
Con i moniti sui missili di Putin contro Roma, Rutte (e Zelensky) si fossilizzano sul lato Est, ignorando che la sicurezza collettiva, come dice l’Italia, passa pure per le frontiere meridionali. Dove Mosca è altrettanto minacciosa. E la Turchia sta giocando sporco.
Subscribe
rutte meloni

«L’Europa alimenta l’estremismo dei Paesi islamici»

«L’Europa alimenta l’estremismo dei Paesi islamici»
Ahmad Massoud (Ansa)
Il leader della resistenza afgana Ahmad Massoud : «Il terrorismo non si batte con le concessioni. I fondamentalisti sono un pericolo reale».
Subscribe
ahmad massoud

Da chi importano farmaci gli Stati Uniti

Da chi importano farmaci gli Stati Unitiplay icon
content.jwplatform.com
pillole di numeri

Cuciniamo insieme | Tortelli di zucca di nonna Linda

True
Cuciniamo insieme | Tortelli di zucca di nonna Lindaplay icon

Ci addentriamo con una certa gioia gastronomica nell’autunno che per la cucina è stagione eccelsa: arrivano i tartufi, ci sono i funghi, sgorga l’olio nuovo, si arrostiscono le castagne, ma soprattutto ecco la regina: la zucca. Pensate tutti ad Halloween? E mal ve ne incoglie. Considerate almeno la carrozza di Cenerentola perché la zucca apparentemente così dimessa e così diffusa è davvero un ingrediente straordinario in cucina. Ci si fa di tutto: dal salato al dolce passando per cento e cento preparazioni. Un must sono i tortelli. Quelli mantovani sono insuperabili con la mostarda e gli amaretti, ma ci sono anche delle versioni semplificate come questa che abbiamo trovato in un quadernetto di nonna Linda.

Subscribe

Un mercato unico nel Mediterraneo col sì Usa e il contributo del Vaticano

Un mercato unico nel Mediterraneo col sì Usa e il contributo del Vaticano
Giorgia Meloni (Ansa)
Per una pacificazione duratura dell’area andrebbe sviluppata l’intuizione del Progetto Ekumene: una zona di libero scambio che farebbe da raccordo tra Atlantico e Indo-Pacifico. E in cui noi avremmo un ruolo centrale.
Subscribe
giorgia meloni mercato energia
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy