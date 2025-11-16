Cuciniamo insieme | Pasta e fagioli

L’Unesco si appresta a conferire alla cucina italiana il riconoscimento di patrimonio immateriale dell’umanità. La cosa particolare è che non vengono premiati i piatti – data l’enorme biodiversità della nostra gastronomia – ma il valore culturale della nostra cucina fatta di tradizioni e rapporto con il rurale e il naturale. E forse non c’è piatto più diffuso, sia pure con infinite varianti, della pasta e legumi. Annibale Carracci a metà del 500 pitta il suo straordinario “Mangiatore di fagioli” che faceva da copertina al più diffuso ricettario familiare italiano e dunque ecco la nostra proposta di una pasta e fagioli assolutamente vegetariana.Ingredienti – 400 gr di fagioli già lessati (meglio i borlotti), 360 gr di ditalini di grano duro o altra pasta corta, due spicchi d’aglio, due foglie di alloro, due rametti di rosmarino, alcune foglie di salvia, un cucchiaino di peperoncino sott’olio, una costa di sedano, una carota, una cipolla, sei cucchiai di olio extravergine di oliva, sale qb. Volendo Parmigiano Reggiano o Grana Padano grattugiato q.b.Preparazione – Con sedano, carota e cipolla e acqua abbondante preparate un brodo vegetale mettendo tutto a bollire in un pentolino. In un tegame o comunque in un recipiente dai bordi alti mettete la base di olio extravergine, le aromatiche, gli spicchi di aglio e il peperoncino e fate andare per qualche minuto a fuoco dolce. Frullate un terzo dei fagioli e teneteli da parte, gli altri aggiungeteli alle erbe aromatiche nel tegame, fate prendere calore e sapore e aggiungete un po’ di sale. Ora aggiungete la pasta e allungate con il brodo: dovete procedere come per fare un risotto, lasciando però la pasta un po’ più liquida. Per portare la pasta a cottura ci vorranno circa 12 minuti, a due terzi di questo tempo eliminate le erbe aromatiche e gli spicchi di aglio e aggiungete i fagioli frullati. Andate a cottura e al momento di servire aggiustate ancora di sale e con un giro di olio extravergine a crudo. Se volete guarnite col formaggio grattugiato.Come far divertire i bambini – Date a loro il compito di girare di quando in quando la pasta aggiungendo un po’ di brodo.Abbinamento – Noi abbiamo optato per un Chianti Classico gran selezione, vanno benissimo un rosso di Montepulciano o di Montalcino oppure una Barbera piemontese