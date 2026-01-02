{{ subpage.title }}

Usa, altre frodi sui fondi ai migranti

Usa, altre frodi sui fondi ai migranti
Donald Trump (Ansa)
Dopo il Minnesota lo scandalo si allarga in Ohio, California e Nebraska. Donald Trump: «Toglierò la cittadinanza ai truffatori e li rimanderò nei loro Paesi d’origine».

Le notizie che arrivano di continuo dallo Stato del Minnesota mostrano un quadro di eccezionale gravità. Le autorità federali hanno individuato almeno tre reti criminali distinte, tutte impegnate nello sfruttamento sistematico dei programmi di assistenza pubblica. Il bilancio giudiziario parla chiaro: 59 condanne in sede federale, 86 persone incriminate e una sottrazione di risorse ai contribuenti che supera il miliardo di dollari. Un dato colpisce più di altri: solo otto degli imputati non hanno origini somale.

invasione
La giunta di Fico è un grande vaffa a Beppe Grillo che è rimasto solo

La giunta di Fico è un grande vaffa a Beppe Grillo che è rimasto solo
Beppe Grillo (Ansa)
Il governatore vara la nuova squadra con la logica spartitoria, tradendo gli ex ideali M5s. Post del comico: «Io sono postumo».

Ecce Beppe: «Il mio tempo non è ancora venuto, io sono postumo», scrive Grillo in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook e sul blog la sera del 31 dicembre. La citazione da Ecce Homo di Friedrich Nietzsche è praticamente letterale: «Anche per me», scrive il filosofo di Rocken nell’opera realizzata a Torino nel 1888, «non è ancora venuto il tempo. Ci sono uomini che nascono postumi».

grillo

Non Sparate sul Pianista | Antonio Faraò: «Kind of…, tutto il mio mondo in un piano solo»

Non Sparate sul Pianista | Antonio Faraò: «Kind of…, tutto il mio mondo in un piano solo»

Il grande pianista jazz presenta il suo primo album senza compagni di viaggio, che arriva dopo 45 anni di carriera. Svela alcuni segreti al pianoforte e racconta il progetto Eklektik, protagonista dell’ultima edizione di Umbria Jazz Winter a Orvieto.

carlo melato non sparate sul pianista podcast
Gli scoop al limite e un linguaggio nuovo. Corona ha imparato a essere la notizia

Gli scoop al limite e un linguaggio nuovo. Corona ha imparato a essere la notizia
Fabrizio Corona (Ansa)
  • Grane legali e anni di galera, poi ha smesso di farsi inseguire dalla cronaca: ora (con metodi discutibili) sul Web la guida lui.
  • Il modello Antonio Medugno: «Non ho fatto sesso col presentatore per entrare al “Grande Fratello”».

Lo speciale contiene due articoli

scandalo alfonso signorini
Il cocco della sinistra dem Mamdani giura da sindaco usando il Corano

Il cocco della sinistra dem Mamdani giura da sindaco usando il Corano
Zohran Mamdani (Ansa)
Durante la cerimonia di insediamento, il neo primo cittadino di New York sostituisce il testo sacro dell’islam alla Bibbia: non era mai successo. Rudy Giuliani, alla testa della città l’11 settembre: «Distruggerà la nostra civiltà».

Ieri, il sindaco entrante di New York, il democratico Zohran Mamdani, ha prestato giuramento sul Corano. Non era mai accaduto che un primo cittadino della Grande Mela giurasse sul testo sacro dell’islam. D’altronde, Mamdani è il primo sindaco di fede musulmana della storia newyorchese. «La maggior parte dei predecessori di Mamdani hanno prestato giuramento su una Bibbia, sebbene il giuramento di rispettare le leggi federali, statali e cittadine non richieda l’uso di alcun testo religioso», ha riferito l’Associated Press. Ebbene, la scelta di giurare sul Corano ha scatenato diverse polemiche.

zohran mamdani
