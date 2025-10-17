Intervista a Frédéric Baldan

2025-10-17
2025-10-17
Strage a Verona, Salis frigna: «Colpita da campagna d’odio». Oggi i funerali dei carabinieri
Ilaria Salis (Ansa)
L’eurodeputata fa la vittima dopo le frasi choc sulla «corresponsabilità politica»: «Strumentalizzata dalla destra». Alle esequie di Stato Meloni, La Russa e Schlein.
Maurizio Landini (Ansa)
Il leader della Cgil rinfaccia al capo del governo i rapporti con Trump. Dura la replica: «Fanno la morale sulle donne poi ti danno della prostituta». L’ex Fiom tenta la supercazzola: «Giudizio politico, non sessista».
Marta Cartabia (Imagoeconomica)
Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, ha aperto il congresso della categoria bollando la riforma licenziata dal governo Draghi come «la peggiore: ha snaturato il rito civile». L’attacco: «Introdotte norme spaventose nel processo penale».
2025-10-17
Papà Salis farnetica contro «La Verità». Conta i voti nelle urne ma non sa leggerli
Il padre dell’eurodeputata ci accusa di non saper la matematica. Per lui la sinistra ha preso più preferenze. I dati lo sbugiardano.