Stefano Graziosi Impasse nei negoziati Usa-Iran. Scontro su uranio e siti nucleari

Witkoff e Kushner delusi dal terzo round di trattative, malgrado l’Oman parli di progressi.È stata un’altra giornata di diplomazia intensa, quella di ieri a Ginevra: una giornata fitta di incontri che, mentre La Verità andava in stampa, non si era ancora conclusa. L’inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, hanno innanzitutto tenuto una terza tornata di colloqui, mediata dall’Oman, con gli iraniani. Dall’altra parte, i due rappresentanti statunitensi hanno incontrato anche la delegazione ucraina, guidata da Rustem Umerov. «Abbiamo concluso oggi i negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo significativi progressi. Riprenderemo subito dopo le consultazioni nelle rispettive capitali», ha dichiarato il governo di Muscat, per poi aggiungere: «Le discussioni a livello tecnico si terranno la prossima settimana a Vienna. Sono grato a tutti gli interessati per il loro impegno: i negoziatori, l’Aiea e il nostro ospite, il governo svizzero».«La nostra proposta di soluzione include dati e prove tecniche e pratiche che dimostrano che non vogliamo un’arma nucleare. La nostra proposta conferma che l’arricchimento dell’uranio è un diritto sovrano e offre un congelamento temporaneo dell’arricchimento per un periodo limitato», aveva dichiarato ieri, prima della conclusione dei colloqui, un funzionario iraniano ad Al Jazeera. «La nostra proposta di soluzione a Ginevra non include alcuna idea riguardante i nostri sistemi missilistici e i programmi di difesa. Il principio di azzerare definitivamente l’arricchimento, smantellare gli impianti nucleari e trasferire le scorte di uranio è completamente respinto», aveva proseguito, per poi aggiungere: «La nostra proposta a Ginevra è politicamente seria e tecnicamente creativa e include tutto il necessario per raggiungere un accordo immediato». Dal canto loro, gli americani, secondo il Wall Street Journal, avrebbero chiesto a Teheran sia di smantellare i siti nucleari di Fordo, Natanz e Isfahan sia di consegnare a Washington il suo uranio arricchito. Ieri sera, Axios, oltre a definire Witkoff e Kushner «delusi», riferiva che «le divergenze tra le parti restano significative e sono ancora in discussione altre questioni». Trump, come è noto, vuole evitare che l’Iran si doti dell’arma atomica. Punta inoltre a far sì che Teheran rinunci all’arricchimento dell’uranio e limiti il suo programma balistico, oltre a cessare la fornitura di armi ai propri proxy regionali: una serie di richieste a cui, come abbiamo visto, gli ayatollah hanno finora in gran parte risposto picche. È anche per questo che il presidente americano sta da tempo valutando di ricorrere all’opzione militare, che potrebbe essere usata o per indebolire la posizione negoziale iraniana o per decapitare il regime khomeinista. Non è del resto un mistero che, su questo dossier, si stia registrando da settimane un dibattito serrato in seno all’amministrazione statunitense. D’altronde, Trump ha continuato a schierare navi e aerei in Medio Oriente proprio per mettere sotto pressione la Repubblica islamica nel corso dei colloqui. Nel frattempo, sempre ieri, il Dipartimento del Tesoro di Washington ha minacciato di interrompere l’accesso della MBaer Merchant Bank al sistema finanziario statunitense, accusando l’istituto svizzero di aver sostenuto attori collegati a Iran, Russia e Venezuela.Per quanto riguarda invece i colloqui tra americani e ucraini, Umerov ha reso noto che si sarebbero concentrati «sul pacchetto di prosperità: meccanismi per il sostegno economico e la ripresa dell’Ucraina, strumenti per attrarre investimenti e quadri per la cooperazione a lungo termine». Non solo. Ci si attendeva che gli americani, sempre a Ginevra, avrebbero incontrato anche l’inviato di Vladimir Putin, Kirill Dmitriev. In tutto questo, ieri, prima dell’avvio dei colloqui, il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, si era rifiutato di fornire tempistiche in riferimento alla conclusione di un eventuale accordo di pace, affermando: «Avete sentito qualcosa da noi sulle scadenze? Non abbiamo scadenze, abbiamo dei compiti. Li stiamo portando a termine».