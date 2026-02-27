True Maurizio Belpietro Cedole miliardarie e maxi bonus ai capi di Stellantis. Zero premi agli operai (Getty Images)

Il disastro causato dalla corsa all’auto a batteria non lo pagano né i manager, né gli Agnelli. Landini non ha niente da dire?Stellantis quest’anno non pagherà ai propri dipendenti il premio annuale. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Antonio Filosa, precisando che nel 2025 il gruppo ha conseguito «risultati negativi sul fronte delle consegne, del fatturato, della redditività e del cash flow». In una parola, un disastro. Del resto, il numero uno del gruppo, subentrato a Carlos Tavares nel maggio dello scorso anno, non ha fatto che confermare quanto si sapeva e cioè che il colosso automobilistico nato dalla fusione fra Peugeot e Fiat va malissimo. Basta infatti guardare come sta in casa nostra: in Italia, a settembre, il 60% dei dipendenti o era in cassa integrazione o lavorava con un contratto di solidarietà, cioè a orario e stipendio ridotto. E dalle fabbriche del gruppo sono uscite poco più di 200.000 vetture e solo 166.000 veicoli commerciali. In pratica, sono lontani i tempi in cui le catene di montaggio della Fiat sfornavano più di un milione di automobili. Oggi, da Mirafiori a Melfi, passando per Pomigliano e dai pochi altri stabilimenti che ancora resistono, le automobili escono con il contagocce. Così Stellantis ha deciso di dare un taglio, oltre che alle ore di lavoro, anche al premio per i dipendenti, che nonostante le difficoltà in precedenza era sempre stato confermato. L’annuncio di Filosa, a cui è stato affidato il difficilissimo compito di riportare in utile il colosso dell’auto (nel 2025 ha perso 22,3 miliardi di euro), vale però solo per l’Europa. Infatti, i lavoratori delle fabbriche di Stellantis in Africa, Medio Oriente e Sudamerica riceveranno regolarmente la gratifica prevista per il raggiungimento degli obiettivi.Se un’azienda va male, tutti devono tirare la cinghia e perciò la prima cosa che accade è che si comincino a sforbiciare i bonus a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia viene spontanea una domanda: perché, se l’azienda da anni arranca, all’amministratore delegato uscente, quello che non ha conseguito i risultati attesi, ovvero il rilancio del gruppo, è stata liquidata una buonuscita da 35 milioni di euro? Carlos Tavares, già nel corso degli anni ha percepito uno stipendio tra i più alti del settore, pari a circa 350 volte quello medio di un suo dipendente. Dunque, perché ringraziarlo con un maxi assegno? C’è anche altro a destare perplessità. Da tempo si capiva che Stellantis aveva adottato una strategia pericolosa, che rischiava non solo di farla sbandare, ma anche di farla uscire di strada. Scommettere pesantemente sull’elettricità e sulla transizione green quando era evidente che il mercato non stava assecondando le direttive di Bruxelles era un chiaro errore, perché le difficoltà richiedevano maggior cautela. Invece, con Tavares, l’azienda ha tirato diritto, con il risultato che ora Filosa è stato costretto a rimangiarsi tutto. In sintesi, non soltanto si sono buttati miliardi dalla finestra, ma pure in Borsa si sono bruciati capitali enormi e il titolo è precipitato del 71% in due anni (il 49 in soli dodici mesi), scavando voragini nei portafogli degli investitori. Di chi è la colpa? Di Tavares, certo, perché ha sbagliato strategia. Ma forse anche di chi gli stava a fianco, ovvero del presidente, che mi risulta risponda al nome di John Elkann, e dei consiglieri di amministrazione che hanno assecondato il volere dell’amministratore delegato. E però, mentre si taglia il premio dei dipendenti, i vertici della società non si sono tagliati i compensi e così pure gli azionisti. Anzi. Negli anni passati, quando già si capiva che il piano di sviluppo faceva acqua, Stellantis ha distribuito 14 miliardi di dividendi, dei quali oltre due sono stati incassati da Exor, ossia dalla cassaforte della famiglia Agnelli. Ma ora il problema sarebbe il premio di produzione di operai e impiegati? Maurizio Landini lo sa? Sì, ora la Fiom sciopera, ma fino a ieri il leader era troppo occupato a protestare per la Palestina. E anche a inseguire un futuro da leader della sinistra. Per questo nelle sue interviste a Repubblica non parlava di Fiat.