Maurizio Belpietro
2025-09-11

La vera guerra è in Francia, non in Polonia

Emmanuel Macron (Ansa)
In mezzo continente monta l’insoddisfazione e il potere reagisce con repressione. Eppure riteniamo di avere valori da esportare.
francia

Droni russi in Polonia. Tusk chiama la Nato e Roma invia i suoi jet

L'esercito polacco ispeziona il sito dopo che un drone russo ha danneggiato il tetto di un edificio residenziale a Wyryki, nella Polonia orientale (Ansa)
L’azione congiunta di Italia, Olanda e Germania abbatte oltre 15 velivoli. Il Cremlino smentisce: «Falsi miti contro di noi».
droni russi polonia

Edicola Verità | La rassegna stampa dell'11 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast dell'11 settembre con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

Food Talk | Cosa si rischia a ordinare uno specialty coffee

Il caffè di ricerca e qualità è diventato di gran moda. E talvolta suscita fanatismi in cui il comune mortale si imbatte suo malgrado. Ascoltare per credere.

gemma gaetani food talk podcast

Nel risiko tra Russia e Patto atlantico è l’ora dello stress test al Trattato

Invocando l’articolo 4, Varsavia ha dato un’anticipazione di quanto potrà accadere quando Kiev sarà sotto lo scudo occidentale. La risposta degli alleati è stata pronta e misurata. Un segnale per Putin.
polonia nato russia
