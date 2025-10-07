Giacomo Amadori
and
Fabio Amendolara
2025-10-07

Garlasco: «Il carabiniere condannato e la pm si incontravano in un motel»

Mario Venditti. Nel riquadro, il maresciallo Antonio Scoppetta (Ansa)
Il maresciallo Scoppetta ha utilizzato 34 volte le camere di un albergo a ore, pagando un prezzo di favore. E l’ex aggiunto Venditti ha acquistato per 20.000 euro l’Audi Q5 noleggiata per circa due anni dalla Procura.
garlasco

Amazon ha tolto la pistola a James Bond

La piattaforma americana, nella promozione dei titoli su 007, si macchia dell’ennesimo sfregio politicamente corretto: locandine ritoccate per far sparire dalle mani della spia la leggendaria Walther. L’effetto è grottesco: l’agente segreto sembra un indossatore.
james bond

Prevost taglia le unghie allo Ior: non avrà più l’esclusiva sui soldi

Leone XIV (Ansa)
Procede la rivoluzione di velluto del Papa: tolte alla banca pontificia le prerogative che Francesco le aveva assegnato nel 2022. Tornano centrali il ruolo dell’Apsa e del segretario di Stato Parolin.
ior

Petra Delicato, la detective torna in tv tra nuovi affetti e vecchi demoni

«Petra Delicato» (Sky)
La terza stagione della serie con Paola Cortellesi (Sky, 8 e 15 ottobre) racconta una Petra inedita: accanto alla sua solitudine scelta, trovano spazio l’amore e una famiglia allargata, senza rinunciare al piglio ironico e disincantato.
petra delicato

La paura dei dazi spinge Stellantis a investire negli Usa altri 10 miliardi

Getty Images
L’Ue pensa a tariffe del 50% per colpire l’acciaio cinese: altra vittoria di Trump. La Bce: economia in frenata a fine anno.
stellantis
