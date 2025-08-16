Flaminia Camilletti
2025-08-16

Francesi furbetti. Aumentano i congedi per malattia

True
Francesi furbetti. Aumentano i congedi per malattia
iStock

Il costo dei lavoratori francesi che prendono assenze per malattia è aumentato dell’8,5% rispetto al 2023.

Subscribe
francia

«Alien: Pianeta Terra», la sfida riuscita di Noah Hawley

True
«Alien: Pianeta Terra», la sfida riuscita di Noah Hawley
«Alien: Pianeta Terra» (Disney+)

Noah Hawley porta per la prima volta la saga di Alien sul piccolo schermo con Alien: Pianeta Terra, disponibile su Disney+. Un adattamento originale, ambientato sulla Terra nel 2120, che mescola atmosfere classiche, fantascienza e critica sociale.

Subscribe
alien: pianeta terra

Isole minori d’Europa: luoghi di silenzio e autenticità

True
Isole minori d’Europa: luoghi di silenzio e autenticità
Le acque cristalline dell'oceano delle Isole Berlengas in Portogallo (iStock)

Tra la fine dell’estate e l’inizio della primavera, alcune isole europee si svuotano e rivelano il loro volto autentico: Alicudi, Faroe, Berlengas, Åland e Terschelling offrono silenzio, natura incontaminata e atmosfere sospese nel tempo.

Subscribe
turismo

Ambrogio Fogar tra mari, ghiacci e sogni: la vita del grande esploratore italiano

True
Ambrogio Fogar tra mari, ghiacci e sogni: la vita del grande esploratore italiano
Ambrogio Fogar a bordo del Surprise nel 1977 (Getty Images). Nel riquadro la copertina della biografia scritta da Lorenzo Grossi per Infinito Edizioni «Ambrogio Fogar - Le mille straordinarie vite dell'ultimo grande sognatore»

A cinquant’anni dal giro del mondo in barca a vela e vent’anni dalla scomparsa, Ambrogio Fogar - Le mille straordinarie vite dell’ultimo grande sognatore di Lorenzo Grossi restituisce la storia dell'esploratore milanese, simbolo di audacia, curiosità e passione per la vita.

Subscribe
ambrogio fogar

Lingotti da spiaggia e petrolio in crisi: il twist delle materie prime

True
Lingotti da spiaggia e petrolio in crisi: il twist delle materie prime
Ansa

Metalli preziosi e litio si scaldano. Il caffè è bollente. Cereali giù, il grano duro italiano sotto i costi di produzione.

Subscribe
materie prime
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy