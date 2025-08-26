Falso studio su «Nature» per spingere il green

2025-08-26
Argini dei fiumi romagnoli in rovina. Con le prime piogge è già disastro
Danni del maltempo sulla Riviera romagnola. Nel riquadro il governatore dell' Emilia-Romagna Michele De Pascale (Ansa)
Dopo la terribile alluvione del 2023 erano state promesse delle bonifiche, interventi al minimo. E i risultati si vedono. Il comitato Amici del Santerno: «Abbiamo firmato interrogazioni regionali, senza risposte».
Donald Trump (Ansa)
The Donald vuole inviare i militari nelle due città dem come fatto a Washington. Affondo contro Joe Biden: «Non sapeva di essere vivo». Pugno duro pure sulle scarcerazioni: stop alla libertà su cauzione senza pagamento.
Emmanuel Macron (Ansa)
- Dopo il nostro diplomatico, l’Eliseo chiama quello americano in seguito alle accuse di antisemitismo. Eppure il presidente francese avrebbe altre grane a cui badare, come la fiducia all’esecutivo tra due settimane e il debito pubblico, su cui lancia l’allarme François Bayrou.
- Matteo Renzi e Pd attaccano il ministro: «Politica da bar sport». La Lega: «Parigi si rassereni».
Orazio Schillaci (Ansa)
Il ministro della Salute era atteso per un dibattito, ma ha mandato una clip di saluto.