Sergio Giraldo
2025-08-26

Falso studio su «Nature» per spingere il green

(iStock)
Nel 2024 la prestigiosa rivista ha pubblicato un’analisi catastrofica sugli effetti del clima, diventata la seconda più citata dagli ecotalebani. Oggi deve ammettere che i dati non erano corretti. E i revisori l’avevano detto subito.
green

Argini dei fiumi romagnoli in rovina. Con le prime piogge è già disastro

Danni del maltempo sulla Riviera romagnola. Nel riquadro il governatore dell' Emilia-Romagna Michele De Pascale (Ansa)
Dopo la terribile alluvione del 2023 erano state promesse delle bonifiche, interventi al minimo. E i risultati si vedono. Il comitato Amici del Santerno: «Abbiamo firmato interrogazioni regionali, senza risposte».
emilia alluvione danni

Trump insiste: guardia nazionale in marcia verso Baltimora e Chicago

Donald Trump (Ansa)
The Donald vuole inviare i militari nelle due città dem come fatto a Washington. Affondo contro Joe Biden: «Non sapeva di essere vivo». Pugno duro pure sulle scarcerazioni: stop alla libertà su cauzione senza pagamento.
donald trump

Macron convoca anche l’ambasciatore Usa

Emmanuel Macron (Ansa)
  • Dopo il nostro diplomatico, l’Eliseo chiama quello americano in seguito alle accuse di antisemitismo. Eppure il presidente francese avrebbe altre grane a cui badare, come la fiducia all’esecutivo tra due settimane e il debito pubblico, su cui lancia l’allarme François Bayrou.
  • Matteo Renzi e Pd attaccano il ministro: «Politica da bar sport». La Lega: «Parigi si rassereni».

diplomazia francese

Schillaci scappa dalle domande e diserta il Meeting di Cl a Rimini

Orazio Schillaci (Ansa)
Il ministro della Salute era atteso per un dibattito, ma ha mandato una clip di saluto.
la resa dei conti
