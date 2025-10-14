Carlo Cambi
2025-10-14

Meloni tra i big che ricostruiranno la Striscia

Giorgia Meloni e Donald Trump (Getty Images)
Il premier, unica donna al vertice in Egitto: «Giornata storica, l’Italia c’è e fa la differenza». Poi l’appello all’opposizione: «Spero nell’unanimità dell’Aula sulle missioni». Il presidente Usa: «Ti offendi se dico che sei bella?». Bilaterale con Al Sisi sul Piano Mattei.
Ostaggi liberi: la lunga attesa, poi esplode la gioia: «Sono sopravvissuti all’inferno»

Ansa
La liberazione degli ostaggi seguita in diretta da tutta una nazione. Alcuni, poco prima di essere rilasciati, hanno avuto da Hamas il permesso di videochiamare a casa. Giallo sulle salme: restituite solo 4 su 28.
L’Iran è isolato: adesso deve trattare

il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi (Ansa)
Il nuovo assetto ripropone gli Accordi di Abramo. La sfida per Trump è integrare la Turchia. Mentre Teheran, sotto pressione, potrebbe aprire a un tavolo sul nucleare.
Edicola Verità | la rassegna stampa del 14 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 14 ottobre con Flaminia Camilletti

Trump firma la pace a Gaza: «Tremila anni per arrivare fin qui. Ora tocca alla fase 2»

Donald Trump (Getty Images)
Accoglienza da eroe per il tycoon in Israele. Netanyahu: «Sarai sempre nella storia». Ok ad Hamas come polizia temporanea.
