Giorgio Gandola
2025-10-14

Vince Donald, perdono l’Ue e i suoi ultrà

Vince Donald, perdono l’Ue e i suoi ultrà
Ansa
Il summit egiziano dà una chiara rappresentazione dei rapporti di forza attuali: oltre al leader di Washington, trionfano i dirigenti sunniti e le forze europee più pragmatiche. Bruxelles presente solo con Costa, Orbán ruba la scena a Sánchez.
Subscribe
summit sharm

Trump firma la fine della guerra. In Italia nasce il partito no-pace

Trump firma la fine della guerra. In Italia nasce il partito no-pace
Donald Trump (Getty Images)

Licei e università occupate, assalti alle aziende della difesa, scontri per far cancellare gemellaggi con Tel Aviv, proteste contro atleti e artisti israeliani, intellettuali sulle barricate. Ci avevano preso gusto, non si rassegnano.

Subscribe
tregua egitto

Ecco il campo largo dell'aborto

Ecco il campo largo dell'aborto
Andrea Crisanti (Imagoeconomica)

Disegno di legge di Pd e M5s (su input di Crisanti) perché le ostetriche pratichino l’Ivg.

Subscribe
campo largo

I compagni barattano Gaza con l’etica

I compagni barattano Gaza con l’etica
Ansa
Nessuno nega la crudeltà dell’offensiva dell’Idf, ma i «democratici» hanno messo al muro chiunque non si schierasse acriticamente. Finendo a flirtare con gli estremisti.
Subscribe
propal

Liberati centinaia di palestinesi. Fra loro anche feroci assassini

Liberati centinaia di palestinesi. Fra loro anche feroci assassini
Ansa
Restano in cella i fratelli Barghouti. Intanto Hamas continua con le esecuzioni.
Subscribe
palestinesi
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy