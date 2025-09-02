Massimo Gandolfini
2025-09-02

Eutanasia al cinema: dal film di Goebbels alla dolce poetica di Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino (Ansa)
Nel 1941 i nazisti portarono nelle sale. «Io accuso», pellicola in cui si trattava il tema della «pietà» per la morte indotta.
cinema

Il Napoli sale di livello, Inter sul filo. La Juve sprinta, Milan usato sicuro

Kevin De Bruyne (Ansa)
Lang, Kdb, Hojlund: Conte ha avuto i rinforzi che chiedeva per sostenere l’Europa. Marotta si limita all’indispensabile con Akanji e Sucic. Per i bianconeri blitz Openda, mentre Tare va su Rabiot e Modric.
calciomercato

La Lagarde fa sempre politica: sfida a Trump

Christine Lagarde (Ansa)
Il presidente della Bce accusa l’inquilino della Casa Bianca per gli attacchi a Powell (Fed): è un pericolo grave se prende il controllo della banca centrale Usa. Non dice però che sia all’Fmi che a Francoforte la sua linea è stata a favore dell’asse franco-tedesco.
lagarde

«Holiday Crush»: il reality-parodia per ridere con i The Jackal

True
Cristina d'Avena e i The Jackal nel trailer di Holiday Crush (Amazon Prime Video)

Al via il 4 settembre su Amazon Prime Video, a metà tra Temptation Island e Il Grande Fratello, sarà commentato dai comici napoletani e dai loro ospiti nascosti dietro le quinte.

holiday crush

Addio a Emilio Fede

True
Emilio Fede (Ansa)

L'ex direttore del Tg4, 94 anni, è morto nella Residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano. I funerali di Emilio Fede si terranno giovedì presso la parrocchia Dio Padre di Segrate a Milano 2.

emilio fede
