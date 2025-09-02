Eutanasia al cinema: dal film di Goebbels alla dolce poetica di Paolo Sorrentino

2025-09-02
Il Napoli sale di livello, Inter sul filo. La Juve sprinta, Milan usato sicuro
Kevin De Bruyne (Ansa)
Lang, Kdb, Hojlund: Conte ha avuto i rinforzi che chiedeva per sostenere l’Europa. Marotta si limita all’indispensabile con Akanji e Sucic. Per i bianconeri blitz Openda, mentre Tare va su Rabiot e Modric.
Christine Lagarde (Ansa)
Il presidente della Bce accusa l’inquilino della Casa Bianca per gli attacchi a Powell (Fed): è un pericolo grave se prende il controllo della banca centrale Usa. Non dice però che sia all’Fmi che a Francoforte la sua linea è stata a favore dell’asse franco-tedesco.
Cristina d'Avena e i The Jackal nel trailer di Holiday Crush (Amazon Prime Video)
Al via il 4 settembre su Amazon Prime Video, a metà tra Temptation Island e Il Grande Fratello, sarà commentato dai comici napoletani e dai loro ospiti nascosti dietro le quinte.
Addio a Emilio Fede
Emilio Fede (Ansa)
L'ex direttore del Tg4, 94 anni, è morto nella Residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano. I funerali di Emilio Fede si terranno giovedì presso la parrocchia Dio Padre di Segrate a Milano 2.