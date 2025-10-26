Stefano Graziosi
2025-10-26

Trump guarda a Xi per l’Ucraina ma intanto lavora per sfilargli alleati

Donald Trump e Xi (Ansa)
Il tycoon, che giovedì vedrà il cinese, ha auspicato un aiuto da Pechino per un accordo con Mosca. Durante il tour asiatico, Donald incontrerà pure Lula e forse Kim: un tentativo di disarticolare i Brics e pressare Vladimir Putin.
Grasso si autoassolve: «Nessuna notizia del guanto marrone». Ma era nel fascicolo

Pietro Grasso (Ansa)
L’ex capo del Senato, all’epoca pm dell’inchiesta, nega che la «prova regina» fosse agli atti. Le carte dicono il contrario.
Uk, libero per sbaglio uno stupratore etiope

Ansa
Il richiedente asilo, condannato nell’Essex per abusi su una minore, dopo la scarcerazione aveva persino provato a ripresentarsi in galera, invano. Ora è ricercato in tutto il Paese. Sempre a Londra, arrestati quattro islamici col volto coperto durante una protesta.
La sinistra abbandonata dal popolo si fa eleggere direttamente da Dio

Elly Schlein (Ansa)
Ristampata l’opera del filosofo Michael Walzer: da liberal, collegò il senso di superiorità progressista all’influenza del messianismo puritano. È la logica ispiratrice del woke. E di Elly Schlein, che considera la destra un «pericolo».
Per integrare i sistemi industriali non serve annullare le sovranità

iStock
L’Ue non sia un sistema chiuso, semmai un tassello dell’alleanza tra democrazie.

L’Ue ha certamente bisogno di più compattezza per facilitare una reazione positiva e competitiva delle sue nazioni al cambio di mondo generato da molteplici discontinuità sul piano geopolitico, (geo)economico, tecnologico/industriale, ambientale, demografico e della ricchezza diffusa socialmente. Ma accelerare la creazione di una Confederazione europea - come più voci di sinistra stanno invocando - che annulli le sovranità nazionali sarebbe un errore perché ne renderebbe più probabile la frammentazione.

