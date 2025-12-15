Sergio Barlocchetti
2025-12-15

K.I.S.S. | Seta, Bambù, ma una grande idea

C'è un'invenzione che si deve agli aviatori, anzi, a un minuto personaggio brasiliano stanco di dover cercare l'orologio nel suo taschino mentre pilotava l'aeroplano.

sergio barlocchetti kiss podcast

K.I.S.S. | Ma quale innovazione

K.I.S.S. | Ma quale innovazione

Un esperimento di 142 anni fa ci fa riflettere su quanto l’aviazione avesse già tentato la via dell’elettrificazione. E con buoni risultati…

sergio barlocchetti kiss podcast

K.I.S.S. | Il ponte a otto corsie

K.I.S.S. | Il ponte a otto corsie

Tra realtà e ipotesi fantasiosa, l’impresa aerea tra le più folli degli ultimi 50 anni dimostrò una cosa: la difesa dell’Unione Sovietica non era così potente e organizzata come molti pensavano.

sergio barlocchetti kiss podcast

K.I.S.S. | Quasi astronauta, senza razzo

K.I.S.S. | Quasi astronauta, senza razzo

Una capsula, un pallone e una missione: sopravvivere provando tuta e sistema di respirazione. Ecco la storia del tenente Demi.

sergio barlocchetti kiss podcast

K.I.S.S. | Salto giù dall'aereo

K.I.S.S. | Salto giù dall'aereo

Un volo breve, un dirottatore Naif e un mistero ancora irrisolto. Ecco la storia del terrorista a bordo di Northwest 305.

sergio barlocchetti kiss podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy