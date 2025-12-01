Sergio Barlocchetti
K.I.S.S. | Il ponte a otto corsie

Tra realtà e ipotesi fantasiosa, l’impresa aerea tra le più folli degli ultimi 50 anni dimostrò una cosa: la difesa dell’Unione Sovietica non era così potente e organizzata come molti pensavano.

K.I.S.S. | Quasi astronauta, senza razzo

Una capsula, un pallone e una missione: sopravvivere provando tuta e sistema di respirazione. Ecco la storia del tenente Demi.

K.I.S.S. | Salto giù dall'aereo

Un volo breve, un dirottatore Naif e un mistero ancora irrisolto. Ecco la storia del terrorista a bordo di Northwest 305.

K.I.S.S. | Sbagliando s’impara

Questa puntata di KISS è dedicata agli errori di progettazione, quelli che accadono quando gli ingegneri si dimenticano di pensare a chi dovrà usare le loro invenzioni.

K.I.S.S. | Che giornataccia, Eric!

Una nave incagliata, un uomo solo, appeso a una fune ad affrontare vento, mare e naufraghi. Ecco la storia del sergente Smith, eroe del soccorso.

