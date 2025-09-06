Nino Sunseri
2025-09-06

Musk vale 1.000 miliardi: quanto l’Olanda...

Elon Musk (Getty Images)
Tesla vuole dare al suo fondatore un maxi pacchetto retributivo legato agli obiettivi di crescita, fra cui l’espansione dei robotaxi. Lo scopo è «fidelizzarlo e incentivarlo». Se tutto andrà liscio, entrerà nella storia come il primo «bilionario» del pianeta.
elon musk

Kennedy annienta i sierofanatici. Vance gli fa eco, Big Pharma al palo

Robert F.Kennedy Jr. durante l'udienza del 4 settembre al Senato degli Stati Uniti (Ansa)
  • Il segretario alla Salute è stato bersagliato dai dem in Aula, ma con le sue repliche ha messo tutti a tacere. Il vice di Trump: «Mutilate i bambini per arricchire le case farmaceutiche. Siete pieni di m... e lo san tutti».
  • Padre Pompei è stato sospeso a divinis dal vescovo di Latina, che gli aveva intimato di non pubblicare più video su Internet. La replica: «Io seguo il vero magistero».

Lo speciale contiene due articoli.

kennedy big pharma vaccino

Landini nega la discesa in politica mentre fa politica contro il governo

Maurizio Landini (Ansa)
«Basta con il pettegolezzo sulla mia candidatura». Poi parla di Gaza, Ponte e riarmo.
landini

Guerra congelata, c’è il sì di Decaro in Puglia

Antonio Decaro con Elly Schlein a Bari (Ansa)
L’ex sindaco di Bari ritira il suo aut-aut su Vendola e accetta di correre per la guida della Regione. Dietro il cambio di posizione, intense trattative nel campo largo (ma diviso): si è fatto pure il nome di Boccia. Emiliano frigna e dice che si presenta pure lui.
sinistra puglia decaro

Usa e Onu al lavoro per la nuova Gaza. Raid di Idf, distrutto un grattacielo

La Mushtaha Tower di Gaza crolla dopo essere stata colpita dalle forze israeliane (Ansa)
Tajani: basta bombe. Pisa, scontro Anpi-comunità ebraica al ricordo delle leggi razziali.
gaza
