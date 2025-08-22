Dazi al 15% per l’auto. Alimentari, si tratta

2025-08-22
Jacopo Coghe (Ansa)
Il portavoce di Pro vita Jacopo Coghe: «L’Intelligenza artificiale si sta sviluppando fuori da qualsiasi parametro morale a tutela della persona, E infatti il numero di adolescenti spinti a cambiare sesso da contenuti digitali tarati sull’agenda Lgbt è in costante crescita».
Per nascondere «l’etnia» dei crimini i giornali citano solo l’età dei balordi
- La grande stampa s’affanna per coprire i reati commessi da stranieri, specie abusi sessuali: i molestatori senegalesi diventano «trentatreenni». Un filippino che insidia ragazzini? «Residente a Milano, 34 anni».
- Il maliano che ha seminato il panico al Terminal 1 aveva ricevuto la protezione internazionale. Covava rabbia perché era stato respinto con passaporto falso.
«I segreti di Grosse Pointe» tra apparenze perfette e ombre nascoste
«I segreti di Grosse Pointe» (Sky)
La nuova serie in arrivo su Sky intreccia atmosfere da dramedy e mistero, mostrando un sobborgo elegante dove un club di giardinaggio diventa il teatro di segreti e tensioni. Un racconto che, pur con limiti, sa intrattenere e riflettere sulle apparenze.
