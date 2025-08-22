Laura Della Pasqua
2025-08-22

Dazi al 15% per l’auto. Alimentari, si tratta

Accordo finale anche su farmaci, chip e legname verso gli Usa. Nessuna esenzione per il vino, ma Giorgia Meloni vuol raggiungere intese favorevoli sul made in Italy. Resta l’imposizione di acquisti per centinaia di milioni di gas e petrolio. Il commercio europeo tiene.
«L’algoritmo non serva per indottrinare»

Jacopo Coghe (Ansa)
Il portavoce di Pro vita Jacopo Coghe: «L’Intelligenza artificiale si sta sviluppando fuori da qualsiasi parametro morale a tutela della persona, E infatti il numero di adolescenti spinti a cambiare sesso da contenuti digitali tarati sull’agenda Lgbt è in costante crescita».
Per nascondere «l’etnia» dei crimini i giornali citano solo l’età dei balordi

Ansa
  • La grande stampa s’affanna per coprire i reati commessi da stranieri, specie abusi sessuali: i molestatori senegalesi diventano «trentatreenni». Un filippino che insidia ragazzini? «Residente a Milano, 34 anni».
  • Il maliano che ha seminato il panico al Terminal 1 aveva ricevuto la protezione internazionale. Covava rabbia perché era stato respinto con passaporto falso.

Lo speciale contiene due articoli.

«I segreti di Grosse Pointe» tra apparenze perfette e ombre nascoste

True
«I segreti di Grosse Pointe» (Sky)
La nuova serie in arrivo su Sky intreccia atmosfere da dramedy e mistero, mostrando un sobborgo elegante dove un club di giardinaggio diventa il teatro di segreti e tensioni. Un racconto che, pur con limiti, sa intrattenere e riflettere sulle apparenze.
Giorgia irritata dall’inflessibile Bibi. «La presa di Gaza aggrava la crisi»

Giorgia Meloni (Getty Images)
Bibi Netanyahu autorizza i negoziati per la liberazione degli ostaggi ma non frena sul piano di occupazione. Già conquistati i quartieri periferici. «Smantelliamo Hamas e i suoi intermediari in Medio Oriente».
